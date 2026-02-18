מסכמים שבוע בכיפות ברזל: "בני ברק בוערת וקטאר בוחשת"

כמדי יום רביעי פאנל כיפות ברזל התכנס כדי לסכם שבוע סוער: מהאלימות החרדית והמשטרתית בבני ברק, דרך החשיפה של מנסור עבאס על הקשר הקטארי ועד לסוגיית גיוס הנשים שהפכה למורכבת מתמיד

כמדי יום רביעי התכנס פאנל 'כיפות ברזל' בהגשת נתנאל איזק, לדיון נוקב על הנושאים הבוערים שעל סדר היום הציבורי.

השבוע נפתח באירועים הקשים בבני ברק, שם הותקפו חיילות והתפתחו מהומות אלימות, והמשיך לסוגיות ביטחוניות ואסטרטגיות כבדות משקל.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

בפאנל השבוע השתתפו עורך סרוגים אריה יואלי, כתב כיכר השבת יוסי סרגובסקי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן וד"ר יאיר אנסבכר.

האנרכיה בבני ברק: "נוער שוליים" או בעיית עומק ?

הדיון נפתח באירועי האלימות בבני ברק, שהחלו בתקיפת חיילות והידרדרו להצתות ועימותים עם המשטרה. יוסי סרגובסקי, כתב 'כיכר השבת', גינה את האירוע אך ביקש להכניס פרופורציות: "זה נוער שוליים, המיינסטרים החרדי השפוי לא מתנהג בצורה כזאת. זה גועל נפש, בושה וחרפה, וגדולי ישראל יצאו במכתב חריג ואמרו 'מקומנו לא שם'. אבל אי אפשר להתעלם מאלימות המשטרה".

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן חיזק את הטענה על האלימות המשטרתית, אך הרחיב את היריעה: "החברה הישראלית הפכה להיות חברה מאוד אלימה. ראינו מראות קשים, שוטר שמוריד פאה מאישה, רוכב אופניים שחוטף שוט. אני צועק על אלימות המשטרה כל הזמן – גם כלפי מפגינים בקפלן, גם כלפי מתנחלים וגם כלפי חרדים. אי אפשר להסכים עם זה יותר".

עורך סרוגים, אריה יואלי, הציג זווית אחרת והשווה את הרטוריקה שנשמעה לרטוריקה המוכרת מהמגזר הערבי: "עשיתי סקר בטוויטר – מי אמר 'אם המשטרה באה לעשות בלאגן - שלא תיכנס'? זה נשמע בדיוק כמו ראשי מועצות ערביות.התרגלנו במדינה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה".

אלא שבפאנל לא הסכימו: "ההשוואה מקוממת? אני מוכן להתערב שאם אותן חיילות היו עוצרות מול המון כזה במקום אחר, הן לא היו חוטפות אגרוף לפנים".

ד"ר יאיר אנסבכר סיכם את הנושא בראייה רחבה יותר: "זה עוד תסמין בשורה של תסמינים... הלבה מבעבעת מתחת לפני השטח. החברה החרדית יקרה לציבור הישראלי, אבל כרגע יש תחושות של בדלנות ושנאה, וזה עניין של מנהיגות".

הקשר הקטארי ומנסור עבאס: "אירוע של הונאה "

הפאנל עסק גם בראיון של מנסור עבאס, שטען כי גורמים בקטאר לחצו עליו לשבת עם נתניהו. אריה יואלי שיבח את יו"ר הציונות הדתית: "צריך להגיד מילה טובה לבצלאל סמוטריץ' שהציל את הימין והמדינה מכניסה של עבאס לממשלה. קטאר יש לה אינטרס שפה תהיה ממשלת שמאל".

אנסבכר הזהיר בחריפות מפני ההשפעה הקטארית וה"פנים היפות" שמציג עבאס: "מנסור עבאס הוא חלק ממבצעי תודעה. האחים המוסלמים וקטאר נלחמים בישראל באמצעות 'עוצמה רכה'. מה שקטאר עושה פה במשרד ראש הממשלה זה מהלך צבאי שאיראן הייתה רוצה לעשות, אבל הקטארים עוקפים אותם בסיבוב. זה אירוע של הונאה, סכנה גדולה".

גיוס נשים והסיוע לעזה

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", הדיון על הכנסת הממתקים לעזה הצית ויכוח על האסטרטגיה הישראלית. אנסבכר טען שהעיסוק בממתקים הוא הסחת דעת מהעיקר: "הדיון על הרד-בולים מיותר כי מפספסים את היער. בונים לנו מדינה פלסטינית על הראש. נתניהו חתם על 'צ'ארטר' – זיכיון למעורבות אמריקאית שמשמעותו בניית מדינה פלסטינית בעזה, ללא אישור קבינט".

אריה יואלי טען כי הסיוע הוא "רע" בעיקר פסיכולוגית: "אתה נותן למחבל חמאס להביא לבן שלו וופל ואומר לו 'יהיה בסדר'. ברגע שלא תהיה להם תקווה, הם יעזבו פה. כשיש תקווה הם אומרים 'נעבור את זה'".

גיוס הנשים - שינוי דרמטי

בנושא גיוס נשים, שעלה בעקבות חילופי הדברים בין יאיר גולן לסמוטריץ', הציג אבי וידרמן שינוי עמדה אישי: "עד השבעה באוקטובר התנגדתי לשילוב נשים במערך הלוחם. אני חייב להגיד שכלוחם, מה שראיתי מאז שינה את דעתי. ראיתי את התרומה המכרעת שלהן, גם במכלולים האחוריים וגם במעטפת הלחימה".

תחזיות פוליטיות: לאן הולכת האופוזיציה?

בנוגע למאבקים בתוך האופוזיציה, אנסבכר הציג תחזית מפתיעה: "יש תזוזה מאוד חזקה ימינה במרכז-שמאל בעקבות המלחמה. בבחירות הבאות בנט ואיזנקוט יובילו גוש מאוחד, ולפיד 'יישתה' לחלוטין. תהיה קואליציה חדשה שבנט יוביל"

יוסי סרגובסקי הוסיף כי השמאל צריך ללמוד מהימין את הנאמנות למנהיג, וטען כי יאיר גולן הוא "הקמפיינר הכי טוב שהיה לנתניהו מעולם".