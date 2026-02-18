החורף חוזר לאיזור אחד: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים עדיין יהיה חם מהרגיל, אך תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים.יום חמישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שישי: בהיר, תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ייתכן אובך. בלילה יתכנו ערפילים בחוף ובשפלה.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורות, בעיקר בחוף ובשפלה, אולם בהרים ובפנים הארץ הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן, ותורגש התקררות. במהלך היום יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שני: גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווה מידי פעם בסופות רעמים יחידות. הטמפרטורות ירדו עוד ובחרמון ירד שלג. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח.
