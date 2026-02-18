החורף חוזר לאיזור אחד: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים עדיין יהיה חם מהרגיל, אך תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים עדיין יהיה חם מהרגיל, אך תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים.

יום חמישי:

מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

יום שישי:

בהיר, תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל ‏לעונה.‏ ייתכן אובך.‏ בלילה יתכנו ערפילים בחוף ובשפלה.‏



יום שבת:

מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורות, בעיקר בחוף ובשפלה, אולם בהרים ‏ובפנים הארץ הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.‏

יום ראשון:

מעונן חלקית עד מעונן, ותורגש התקררות. במהלך היום יחל לרדת גשם מקומי בצפון ‏הארץ ובמרכזה.

יום שני:

גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווה מידי פעם בסופות רעמים יחידות. הטמפרטורות ירדו עוד ובחרמון ירד שלג. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח.