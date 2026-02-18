הרצוג במפקדת התיאום בקריית גת: "רואים נתיב של תקווה לעזה"

נשיא המדינה ביקר במפקדת ה-CMCC סמוך לקריית גת, נפגש עם קצינים ישראלים ואמריקאים, הציג אופטימיות זהירה לגבי עתיד עזה והדגיש כי מתגבשות תוכניות מדיניות חדשות

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ערך היום (רביעי) ביקור רשמי במפקדת התיאום הצבאית-אזרחית לרצועת עזה (CMCC) הממוקמת סמוך לקריית גת. אל הנשיא נלוו מפקד הגיס המטכ״לי ומפקדת התיאום, אלוף יקי דולף, ומפקד ה-CMCC, הגנרל האמריקאי בראד בוליין.



הביקור נערך על רקע המאמצים לגיבוש עתיד הרצועה ולקראת חודש הרמדאן. במהלך הסיור בקומה המשותפת של המפקדה, נפגש הנשיא עם קצינים ישראלים ואמריקאים, ונחשף לעיקרי הפעילות המתמקדת בסנכרון, תיאום וקישור המאמצים האזרחיים והביטחוניים בין צה״ל לשותפיו בעולם.





צלם: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר.

חזון לעזה: "נתיב אחר לתושבי הרצועה"

בסיום הסיור, הביע הרצוג אופטימיות זהירה באשר לעתיד האזור ושיבח את שיתוף הפעולה הבין-לאומי. "זה עתה סיימתי סיור מעניין מאוד במטה ה-CMCC. זהו מראה מדהים – לראות כאן נציגים ממדינות שונות, מכל רחבי העולם, המקיימים שיתוף פעולה חזק בזירה האזרחית והצבאית", אמר הנשיא.







נשיא המדינה במפקדת התיאום הצבאית-אזרחית לרצועת עזה צילום: קרדיט צילום: קובי גדעון/לע״מ

הרצוג התייחס למהלכים המדיניים האחרונים וציין כי נוצרת מציאות חדשה: "כשהמבט מופנה לעתיד של תקווה בעזה, בעקבות החלטת מועצת השלום, יישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ והחלטת מועצת הביטחון של האו״ם – רואים שנוצר כאן משהו חדש. מרגישים תקווה באוויר, ורואים תוכניות רציניות מאוד שיכולות להציע נתיב אחר לתושבי עזה".

מתקפה על איראן וברכה לרמדאן

לצד התקווה לשיקום הרצועה, בחר נשיא המדינה לשגר מסר תקיף במיוחד נגד המשטר באיראן, וזאת על רקע דיווחים על דיכוי אכזרי מבית.





צלם: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר.

"המשטר האיראני טובח בעשרות אלפי איראנים בשבועות האחרונים, וגורם לסבל עצום ולהפצת טרור בכל העולם", הצהיר הרצוג. הוא פנה ישירות לעם האיראני והוסיף: "אני מבקש לשלוח לעם האיראני איחולים לרגל חודש הרמדאן, ואני מקווה ומתפלל שמשטר הטרור הזה ושלוחותיו יעלמו, ושנראה עידן אחר ועתיד שונה לילדי המזרח התיכון".





את דבריו חתם הנשיא בברכות לרגל חודש הרמדאן הקרב: "אני מאחל איחולים חמים לאזרחיה המוסלמים של ישראל, לשכנינו, לבעלי בריתנו ולידידינו ברחבי העולם. הפרויקטים החשובים ושיתוף הפעולה המשמעותי שאנו רואים כאן מהווים נקודת מפנה לעתיד המזרח התיכון ולשלום העולמי".