אחרי ש"התגלה אליו": אוהד בוזגלו כתב "משה" על היד

אחרי שבשנים האחרונות דיבר לא פעם על תחושות רוחניות ועל כך שהוא מרגיש "התגלויות" הקשורות לגלגול קודם של משה רבינו - אוהד בוזגלו לוקח את הדברים צעד קדימה. בוזגלו חשף קעקוע חדש על ידו, ועליו הכיתוב: "משה".
זהו צעד סמלי נוסף בשרשרת אמירותיו הפומביות, שבהן שיתף כי הוא חש קשר עמוק לדמותו של משה רבינו - ואף רמז בעבר כי ייתכן שמדובר בגלגול נשמה.
"חוויתי התגלויות משמיים"
בראיון שהעניק בעבר ל"סרוגים", סיפר בוזגלו כי במשך שנים כלל לא היה מחובר לדת: "לא תפילין, לא מזוזה, לא בתי כנסת. חייתי חיים טובים, מבורכים, הכול זרם".
לדבריו, בהמשך הגיע רגע מכונן: "קרה לי דבר גדול מאוד. חוויתי התגלויות משמיים. דברים על-טבעיים, דברים שניתן להוכיח".
"זה לא טקסים - זה ערכים"
למרות השיח הרוחני, הוא הבהיר אז כי אינו מדבר על חזרה בתשובה קלאסית: "זה לא עניין של שבת, תפילין או טקסים. זה ערכים. דרך ארץ. בין אדם לחברו ובין אדם למקום".
גם מול ספקנות, בוזגלו לא מפחד, ואמר בעבר כי מי שירצה - מוזמן לבדוק אותו.
כעת, עם הקעקוע החדש שעל ידו, נדמה שהאמירה הופכת מוחשית יותר מאי פעם. בין אם רואים בכך אמונה עמוקה, הצהרה אישית או פרובוקציה - בוזגלו ממשיך לצעוד בדרך שהוא עצמו מגדיר כשליחות.
תגובות