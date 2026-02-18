אחרי ש"התגלה אליו": אוהד בוזגלו כתב "משה" על היד

אחרי שדיבר בעבר על תחושות של התגלויות ועל קשר לדמותו של משה רבינו, אוהד בוזגלו חושף קעקוע חדש עם הכיתוב "משה" - ומצית מחדש את השיח סביב אמירותיו הרוחניות

אחרי שבשנים האחרונות דיבר לא פעם על תחושות רוחניות ועל כך שהוא מרגיש "התגלויות" הקשורות לגלגול קודם של משה רבינו - אוהד בוזגלו לוקח את הדברים צעד קדימה. בוזגלו חשף קעקוע חדש על ידו, ועליו הכיתוב: "משה".

זהו צעד סמלי נוסף בשרשרת אמירותיו הפומביות, שבהן שיתף כי הוא חש קשר עמוק לדמותו של משה רבינו - ואף רמז בעבר כי ייתכן שמדובר בגלגול נשמה.

הקעקוע החדש עם הכיתוב - צילום: מתוך עמוד האינסטגרם daniella koren - tattoo

"חוויתי התגלויות משמיים"

בראיון שהעניק בעבר ל"סרוגים", סיפר בוזגלו כי במשך שנים כלל לא היה מחובר לדת: "לא תפילין, לא מזוזה, לא בתי כנסת. חייתי חיים טובים, מבורכים, הכול זרם".

לדבריו, בהמשך הגיע רגע מכונן: "קרה לי דבר גדול מאוד. חוויתי התגלויות משמיים. דברים על-טבעיים, דברים שניתן להוכיח".

"זה לא טקסים - זה ערכים"

למרות השיח הרוחני, הוא הבהיר אז כי אינו מדבר על חזרה בתשובה קלאסית: "זה לא עניין של שבת, תפילין או טקסים. זה ערכים. דרך ארץ. בין אדם לחברו ובין אדם למקום".

גם מול ספקנות, בוזגלו לא מפחד, ואמר בעבר כי מי שירצה - מוזמן לבדוק אותו.

כעת, עם הקעקוע החדש שעל ידו, נדמה שהאמירה הופכת מוחשית יותר מאי פעם. בין אם רואים בכך אמונה עמוקה, הצהרה אישית או פרובוקציה - בוזגלו ממשיך לצעוד בדרך שהוא עצמו מגדיר כשליחות.