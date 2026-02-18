ניב סולטן נפרדת: "שינית לי את החיים"

כוכבת טהרן ניב סולטן, קיבלה בהלם את הבשורה הקשה, על לכתה של המפיקה דנה עדן: "תחסרי פה אבל על אמת"

עולם התרבות הישראלי מתקשה לעכל את הבשורה הקשה על לכתה של דנה עדן, אחת המפיקות המשפיעות והמוערכות ביותר בישראל, והאישה שעמדה מאחורי ההצלחה הגלובלית של הסדרה "טהרן". בין הרבים שספדו לה, בלטו דבריה של כוכבת הסדרה, ניב סולטן, שראתה בעדן את האישה שפרצה עבורה את תקרת הזכוכית.

המאבק על הליהוק ל"טהרן"

בפוסט פרידה חשוף, חשפה סולטן את מה שקרה מאחורי הקלעים של הליהוק לסדרת הריגול המצליחה. מתברר כי הדרך של סולטן לתפקיד תמר רביניאן לא הייתה סלולה, ודנה עדן הייתה זו שהתעקשה עליה כנגד כל הסיכויים.

"בשני התפקידים הגדולים שלי בעשור שאני משחקת, נלחמת עליי מול במאים ומנהלי ערוץ שבכלל לא התלהבו", כתבה סולטן. "ואת איכשהו ראית משהו. חתמת על השם שלי, שכנעת, הבטחת להם שישתלם. 'אני יודעת לזהות כוכבת כשאני רואה אחת', אמרת". סולטן הוסיפה בתודה עמוקה: "למזלי, בשתי הפעמים האלה ניצחת, ושינית לי את החיים".

המפיקה ששברה את תקרת הזכוכית

דנה עדן ז"ל נודעה כאישיות סוערת, חכמה ופורצת דרך, שהצליחה להביא הפקה ישראלית לזכייה היסטורית בפרס האמי הבינלאומי ולמכירה לענקית הסטרימינג "אפל TV". סולטן תיארה אותה כאישה "שלא רואה בעיניים, עם תשוקה לחיים, ראש מבריק וארגזים של אותנטיות".

הקשר המקצועי והאישי בין השתיים היה הדוק במיוחד. סולטן שיתפה בכאב על ההבטחה שכבר לא תתממש: "לכל הסדרות שלי אני אקח אותך ניבוש', אמרת לי לא מזמן. איזה פספוס לכולנו שלא יהיו עוד כאלו. תחסרי פה אבל על אמת".

"עשיתי טוב?"

סולטן סיכמה את דבריה בזיכרון מרגש מאתרי הצילומים המורכבים של "טהרן": "אני כבר מתגעגעת לרגע הזה שאחרי ה'קאט', כשאת יושבת מול המוניטור עם אוזניות שיותר גדולות מהראש שלך. אני מחפשת את העיניים שלך לדעת איך היה, ואת מסתכלת עליי ומחייכת, מהנהנת עם כל הגוף - ואני יודעת שאת ממש מבסוטית, שעשיתי טוב".