האלימות במגזר הערבי: פצוע אנוש בירי בדרום

גבר בן 25 נפצע הערב (רביעי) לפני זמן קצר באורח אנוש באירוע ירי בלקיה, שבדרום. הוא פונה לבית החולים סורוקה אחרי פעולות החייאה.

"בשעה 18:22 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על גבר שנפצע בלקיה. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה גבר כבן 25 במצב אנוש עם פציעות חודרות, תוך כדי פעולות החייאה"

פרמדיקית מד"א הדר בגדדי וחובשי מד"א איילת אטקין וצבי דניאל, סיפרו: "הפצוע נמצא מחוסר הכרה, ללא דופק דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו."

"משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל על גבר שנפצע, על פי החשד, מאירוע ירי ביישוב לקייה. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה את הפצוע במצב אנוש למרכז הרפואי סורוקה.

"כוחות משטרה מתחנת העיירות נמצאים בזירה והחלו באיסוף ממצאים, גביית עדויות ובסריקות לאיתור חשודים במעורבות באירוע. נסיבות האירוע נבדקות ועל פי החשד הרקע לאירוע פלילי".