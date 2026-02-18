בנפילתו העניק חיים: רקמותיו של לוחם הצנחנים עופרי יפה נתרמו

עם היוודע דבר נפילתו של עופרי יופה, לוחם סיירת צנחנים, בחרו הוריו בתוך השבר הגדול בצעד אצילי של תרומת חיים. "לעפרי זה כבר לא יעזור, אבל יכול להציל אחרים", אמרו

הבוקר (רביעי) הותר לפרסום על נפילתו של עופרי יפה ז"ל. עם קבלת ההודעה מצה"ל, פנו בני משפחתו וביקשו לתרום כל איבר ורקמה שניתן, במטרה להציל חיים.

בהתאם לבקשת המשפחה, נתרמו רקמות שצפויות לסייע בטיפולים רפואיים ולהעניק הזדמנות להחלמה לחולים הזקוקים לכך.

בני המשפחה מסרו: "עפרי שלנו היה ילד בלונדיני יפה תואר. ילד שמקרין אור בכל מקום שהגיע. ילד שכולו נתינה. עשה שנת שירות בפנימיה חקלאית בעיינות, מיד אחרי ה-7 באוקטובר התנדב לעזור בחקלאות בעוטף, התגייס בדצמבר 2023 לסיירת צנחנים. אהב את הצוות שלו מאד. ברגע שהודיעו לנו מהצבא, לפנות בוקר, אמרנו שאנחנו רוצים לתרום כמה איברים שאפשר. לעפרי זה כבר לא יעזור אבל יכול להציל אחרים".

עופרי ז"ל התנדב ופעל במסגרות חינוכיות וחקלאיות טרם גיוסו, ולאחר מכן שירת כלוחם בסיירת הצנחנים. משפחתו ביקשה להדגיש את ערך הנתינה שאפיין אותו לאורך חייו, גם ברגעים הקשים שלאחר נפילתו.