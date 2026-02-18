הירי בחברון: צה"ל פתח במבצע רחב בשכונה

בהמשך לפרסום סרוגים. צה"ל מאשר כי הכוחות פתחו במבצע רחב, בשכונת גאליס בחברון, כתר הוטל על המקום

בהמשך לפרסום סרוגים. צה"ל מאשר הערב (רביעי) לפני זמן קצר כי הכוחות פתחו במבצע רחב, בשכונת גאליס בחברון, כתר הוטל על המקום.

דובר צה"ל: "מוקדם יותר היום (רביעי), התקבל דיווח על שמיעות ירי במרחב שכונת ג׳אליס שבפאתי העיר חברון. מיד לאחר קבלת הדיווח, כוחות צה״ל, שב״כ ומג״ב איו״ש נכנסו למרחב לפעילות מבצעית רחבה במטרה לעצור חמושים ולהחרים את אמצעי הלחימה".

הכוחות בשכונת גאליס צילום: דובר צה

"הכוחות החלו בסריקות בעשרות איתורים בשכונה ועיכבו עשרות רבות של חשודים. במקביל לפעילות, הכוחות חוסמים את הצירים הסמוכים והוטל כתר על שכונת ג׳אליס. כוחות צה”ל, שב״כ ומג״ב איו״ש ממשיכים כעת בפעילות המבצעית במרחב".

כזכור מוקדם יותר פרסמנו כי ירי כבד התרחש היום סמוך לשכונת גל בקריית ארבע, הצבא מכתר את הבתים מהם יצא הירי. לאחר מכן המועצה הודיעה: "לפני כשעה וחצי, החל ירי חמולות בשכונת ג'אליס שליד שכונת גל. מרגע שמיעת הירי, קב"ט המועצה ששהה בקרבת מקום, הקפיץ את כלל הכוחות בתיאום מלא עם הצבא.