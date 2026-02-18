בזמן שהוא מורחק מהלשכה: הדרישות המפתיעות של צחי ברוורמן

במהלך הרחקתו מהלשכה: ראש הסגל פנה בדרישות חריגות למשרד רה״מ, אך נתקל בסירוב מצד הגורמים הרשמיים

ראש הסגל צחי ברוורמן, שהורחק לאחרונה מלשכת ראש הממשלה במסגרת החקירה הנוגעת לחשד לשיבוש בפרשת הדלפת מסמך ה״בילד״, פנה למשרד ראש הממשלה בדרישה להכיר בתקופת הרחקתו כ"ימי מחלה" וכן לאשר לו נהג צמוד על חשבון המשרד כך פורסם היום (רביעי) בכאן חדשות.

במכתב שהועבר מטעמו נטען כי הכרה בימי ההרחקה כימי מחלה תאפשר לו לקבל שכר מבלי לממש את ימי החופשה שצבר. זאת, מאחר שעל פי תקנות שירות המדינה עובד שמורחק מעבודתו בשל חקירה פלילית אינו זכאי לשכר בתקופת ההרחקה, אלא אם בחר לנצל ימי חופשה.

במקביל ביקש ברוורמן כי גם במהלך תקופת ההרחקה יעמוד לרשותו נהג צמוד במימון משרד ראש הממשלה.

במשרד ראש הממשלה דחו את שתי הבקשות, בנימוק כי אינן עומדות בהוראות תקנון שירות המדינה ולכן אין אפשרות לאשרן במסגרת הנהלים הקיימים.

מטעמו של ברוורמן נמסר כי הוא אינו מנהל את ענייניו באמצעות התקשורת.