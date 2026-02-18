סער באו"ם: "לשום אומה אין זכות חזקה יותר לארץ התנ"ך"

סער באו"ם: "לשום אומה אחרת, בשום מקום אחר בעולם, אין זכות חזקה יותר מאשר הזכות ההיסטורית והמתועדת שלנו לארץ התנ״ך"

שר החוץ גדעון סער נשא הערב (רביעי) לפני זמן קצר הצהרה לתקשורת, בפתח הדיון במועצת הביטחון של האו״ם שיתקיים בנושא המזרח התיכון. סער אמר: "אתמול 85 מדינות עמדו כאן ודחו את זכותו של העם היהודי לגור במקומות שהוכרו כשייכים לבית הלאום של העם היהודי. ההפך הוא הנכון: לשום אומה אחרת, בשום מקום אחר בעולם, אין זכות חזקה יותר מאשר הזכות ההיסטורית והמתועדת שלנו לארץ התנ״ך"

סער באו"ם | צילום: יובל גולן, דאדא סטודיו

דבריו המלאים: "הגעתי לאו״ם שלצערי, נגוע באובססיה אנטי-ישראלית - כדי לומר את האמת, להציג את העובדות, ולהגן על הזכויות שלנו. ישראל היא מדינה שוחרת שלום, העומדת כמבצר של הציוויליזציה המערבית. הניסיונות להשמיד את ישראל התחילו מחוץ הקמתה".

"ראינו לאורך השנתיים וחצי האחרונות שהרצון להשמיד את ישראל עדין קיים, ורק גדל בעוצמתו. האויבים שלנו לא יצליחו. אבל הם לא ויתרו על מטרתם של השמדת ישראל. ואל תטעו - המערב הוא הבא בתור"

"יהודים הם העם של ארץ ישראל. זוהי עובדה היסטורית ידועה ומתועדת היטב - אשר הופכת לאבסורד את הניסיונות האנטישמיים הגדולים לערער את זכותו של העם היהודי על ארצו".

"נוכחות יהודית בארץ ישראל לא פסקה אפילו ליום אחד. לפני 104 שנים, חבר הלאומים - קודמו של האו״ם - נתן לבריטים מנדט להקים מחדש בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אתמול 85 מדינות עמדו כאן ודחו את זכותו של העם היהודי לגור באותם המקומות שהוכרו כשייכים לבית הלאום של העם היהודי".



"באופן מדהים, כל כך הרבה מדינות אומרות שנוכחות יהודית במולדתנו העתיקה מפרה את החוק הבינלאומי. ההפך הוא הנכון: לשום אומה אחרת, בשום מקום אחר בעולם, אין זכות חזקה יותר מאשר הזכות ההיסטורית והמתועדת שלנו לארץ התנ"ך".

גדעון סער באו צילום: יובל גולן, דאדא סטודיו

"מחר יהיה לי הכבוד לייצג את ישראל במועצת השלום של הנשיא טראמפ. אנו תומכים בתוכנית טראמפ. בלב התוכנית עומדים פירוק חמאס מנשקו, פירוז עזה ודה-רדיקליזציה של החברה הפלסטינית. אם יעדים אלו יושגו - יהיה, בפעם הראשונה, סיכוי להתקדם לעבר מציאות חדשה בעזה ובאזור. הביטחון היציבות והשגשוג של כולם - תלויים בכך".

סער: "מה הפגישה הזאת אומרת על מקומו של האו"ם היום"?

"כל אחד בבניין הזה צריכים לשאול את עצמם: מדוע כולם מייחסים למפגש מועצת השלום של מחר חשיבות רבה יותר מהפגישה שתתרחש בעוד 15 דקות? מה זה אומר על מקומו של האו״ם היום?"

"מדוע האו״ם הפך ללא רלוונטי לפתרון סכסוכים בעולם? מדוע הוא נגוע באובססיה אנטי-ישראלית?* למה, כפי שהשגריר וולץ אמר לאחרונה, נהפך האו״ם ״לביב שופכין עבור אנטישמיות״? איך זה יכול להיות שהאו״ם מיוצג על ידי דמויות כל כך קיצוניות, אנטישמיות והזויות כמו דווחית האו״ם אלבנזה?"

"זו לא הבעיה רק שלנו. זה גם חותר תחת האמינות של המוסד הזה. אני קורא לאו״ם להתעורר לפני שהוא יפסיד את מה שנשאר מחשיבותו, השפעתו ומעמדו"