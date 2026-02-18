בגלל הרמדאן: אלו הימים בהם מערת המכפלה תיסגר ליהודים

מנהלת מערת המכפלה הודיעה הערב (רביעי) כי בגלל הרמדאן מערת המכפלה תיסגר לשישה ימים בחודש הקרוב.
לו"ז מערת המפכה ברמדאן
יום שישי ג' באדר תשפ"ו 20.2.26
- יום שישי י' באדר תשפ"ו 27.2.26
- יום שישי י"ז באדר תשפ''ו 6.3.26
- יום שישי כ"ד באדר תשפ"ו 13.3.26
- יום ראשון כ"ו באדר תשפ"ו 15.3.26 - המערה תיסגר ב08:30 בבוקר ותיפתח שוב למחרת, יום שני ב10:00 בבוקר
- יום שישי ב' בניסן תשפ"ו 20.3.26
המנהלת מדגישה: "למעט הימים המפורטים לעיל, מערת המכפלה פתוחה כרגיל! תפילות וביקורים בזמני הסגירה יתקיימו במרחב המדרגה השביעית".
"תפילות יום שישי וערב שבת יתקיימו במרחב המדרגה השביעית, תפילות יום השבת יתקיימו במתכונת רגילה".
