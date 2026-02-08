רשות המסים בעדכון ששווה לכם הרבה כסף

תהליך הפרישה מהעבודה הוא צעד משמעותי, אך עבור רבים הוא מלווה בביורוקרטיה מורכבת מול רשות המסים. כעת, רשות המסים מודיעה על עדכון חשוב בטופס 161ד – הטופס המשמש לביצוע "קיבוע זכויות", הליך קריטי המאפשר לגמלאים לקבל פטור ממס על הקצבה החודשית או על כספי הפיצויים.

מה השתנה בטופס החדש?

הטופס המעודכן כולל מבנה דיווח ברור ומפורט יותר, שנועד לצמצם טעויות במילוי ולסייע לפורשים למצות את מלוא זכויותיהם והטבות המס המגיעות להם בעת מימוש החיסכון הפנסיוני.

בנוסף, רשות המסים הטמיעה על גבי הטופס המעודכן קוד QR. סריקה פשוטה באמצעות הטלפון הנייד מובילה את המשתמש ישירות למדריך מקצועי המפורסם באתר הרשות. המדריך כולל הסברים מפורטים ודוגמאות מספריות לחישוב הפטור ממס על הקצבה המזכה ועל היוון קצבה, מה שמאפשר לפורשים לגשת למידע מדויק בזמן אמת תוך כדי מילוי הבקשה.

למה חשוב לבצע קיבוע זכויות?

הליך קיבוע הזכויות הוא זה שקובע למעשה כמה מס (אם בכלל) תשלמו על הפנסיה שלכם. ללא מילוי נכון של הטופס, גמלאים עלולים לשלם מס מיותר על כספים שחסכו במשך עשרות שנים. השדרוג הנוכחי נועד להנגיש את המידע גם למי שאינו מומחה בתחום המיסוי, ולמנוע מצב של אובדן הטבות עקב חוסר הבנה של התהליך.

ברשות המסים מדגישים כי הגישה למדריך החדש פתוחה לכולם באתר הרשות, ומומלץ לכל מי שעומד לקראת פרישה להיעזר בדוגמאות המספריות כדי לתכנן נכון את צעדיו הכלכליים.