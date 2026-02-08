בזמן שכולם חיכו לעוד המנון פופ, סוויפט משחררת ליוטיוב את הקליפ ל-"Opalite" ומזכירה לעולם שהיא כבר מזמן לא רק זמרת. עם ליהוק גאוני ומחווה לשנות ה-90, סוויפט הופכת את הקליפ לשיעור בקולנוע, שיווק והומור עצמי

הכל התחיל באוקטובר 2025, כשטיילור סוויפט התארחה בתוכנית של גרהם נורטון. השחקן דונל גליסון (כוכב סרטי "הארי פוטר") התלוצץ שהוא מקווה להופיע פעם בקליפ שלה – וטיילור סוויפט, כפי שחשפה באינסטגרם שלה, "נלכדה ברעיון מיד".

שבוע לאחר מכן, השחקן גליסון כבר קיבל תסריט מלא למייל. סוויפט הגדירה את הצילומים כ"פרויקט קבוצתי של בית ספר, אבל למבוגרים, ושאינו חובה".

הקליפ, שצולם כולו בפילם (בבימויו של רודריגו פרייטו), לוקח אותנו לעולם נוסטלגי של שנות ה-90, מלא בקניונים, קלטות וידאו ותשדירי מכירות הזויים.

בקליפ טיילור סוויפט ודונל גליסון משחקים שתי "נשמות בודדות". טיילור מנהלת מערכת יחסים עם סלע מחמד, בעוד דונל מאוהב בקקטוס.

קיליאן מרפי באופן מפתיע, מרפי לא מופיע פיזית אלא כקריין המהפנט וכפנים על שלטי החוצות של ה-Opalite – תרסיס קסום שמבטיח להפוך "באסה לסבבה".

גרהם נורטון מופיע בתפקיד אירוני כסוכן מכירות שמנסה למכור את ה-"Nope-alite" – חומר שנועד לבטל את השפעת האופלייט.

לואיס קפלדי וג'ודי טרנר-סמית' מככבים גם בקליפ. קפלדי מופיע כצלם בקניון, בעוד טרנר-סמית' גונבת את ההצגה כמדריכת אירובי בסגנון שנות ה-80 בטלוויזיה של טיילור.

סצנת תחרות הריקודים בקליפ של טיילור ודונל, כאשר הם לובשים אימוניות מנצנצות בטורקיז ומבצעים ריקוד מגושם מזכה אותם בציון "0" מהשופטים – קריצה ישירה לביקורות על היכולות של סוויפט בתחילת דרכה.

ההמטאפורה של אופלייט (והקשר לטראוויס)

למה דווקא "Opalite"? מדובר באבן חן שהיא למעשה אופל סינתטי (מעשה ידי אדם). סוויפט משתמשת בזה כמטאפורה ליכולת של אדם לברוא לעצמו את האושר שלו: "לפעמים את צריכה לייצר את השמש של עצמך".

המעריצים החדים כבר שמו לב שאבן האופל היא אבן הלידה של טראוויס קלסי, בן זוגה של סוויפט שבקרוב יתחתן איתה. השיר, שנחשב לאחד האישיים באלבום The Life of a Showgirl, מרמז על הדרך שבה הקשר איתו "צבע לה את השמיים באופלייט" אחרי תקופה של חשכה.











