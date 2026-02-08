הסוד של שני כהן: איך חוב של אלפי שקלים נגמר בחתונה?

הקומיקאית שני כהן חושפת את הדרך הלא שגרתית שבה הבינה שבן זוגה, גלעד, הוא "האחד" שלה. מסתבר שהדרך לחופה עוברת לפעמים דרך תא כפפות עמוס בדוחות חניה. צפו בהצצה לפרק "מועדון לילה"

הסיפור המפתיע על החוב של שני כהן: בטיזר שפורסם לקראת השידור, הקומיקאית שני כהן חושפת וידוי משעשע על אחת התקופות הלחוצות בחייה, שהסתיימה באופן הכי לא צפוי שיש – בחתונה.

במהלך התוכנית, המנחה ארז טל מעמת את כהן עם ממצאי התחקיר, המגלים כי צברה חוב דוחות חניה בסך 4,712 שקלים ו-12 אגורות. כהן, בדרכה הייחודית, לא מכחישה ומסבירה כי פיתחה אסטרטגיה של "התעלמות מוחלטת" בתקווה שהבעיה פשוט תתאדה. היא מתארת כיצד נהגה לדחוף את הדוחות לתא הכפפות ולסגור אותו במהירות, תוך שהיא משכנעת את עצמה ש"אם אני אתעלם, זה כאילו ייעלם".

אלא שהחוב המשיך לתפוח, והסוד התגלה לבסוף בנסיבות רומנטיות במיוחד. במהלך חופשה בצימר עם בן זוגה דאז, גלעד, הבחין האחרון שכהן עצובה. כשחשפה בפניו בדמעות את דבר החוב המעיק, גלעד לא נרתע והציע פתרון פרקטי של פריסת תשלומים ותמיכה כלכלית. "באותו רגע הבנתי שסופית איתו אני מתחתנת", הכריזה כהן בתוכנית. ארז טל סיכם את הווידוי בעקיצה אופיינית, כשטען שגלעד לא יכול היה להגיש לה טישו באותו רגע פשוט כי תא הכפפות היה חסום מרוב דוחות.

הסיפור המלא, יחד עם התגובות של שאר חברי הפאנל, ישודר הערב (ראשון) בפרק המלא בקשת 12.