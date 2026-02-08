הטרגדיה בדרום | הפרט המזעזע שהשוטרים גילו בזירה

בוחני התנועה של משטרת ישראל במרחב נגב נמצאים בשעות האחרונות במירוץ נגד הזמן, בניסיון לפענח את זהותו של הילד כבן ה-5 שנהרג אחר הצהריים בתאונה הקשה בכביש 241. על פי הדיווח באתר 'מאקו', ככל שנוקפות השעות, מתברר הפרט המטריד ביותר באירוע: הילד שהה לבדו על הכביש הסואן, ועד לרגע זה לא אותרו בני משפחתו.

התאונה אירעה סמוך לצומת גילת, כאשר הילד נפגע מרכב בעת שניסה לחצות את הכביש. עוצמת הפגיעה הובילה לתאונת שרשרת שבה היו מעורבים שלושה כלי רכב נוספים שהתהפכו, אולם הוריו של הילד לא נמצאו בין הפצועים או בקרבת מקום.

במשטרה בודקים כעת מספר כיווני חקירה, ובראשם האפשרות כי הילד יצא מאחד היישובים או הקהילות הסמוכות לצומת גילת והגיע לכביש ללא השגחה. כוחות משטרה פועלים ביישובים אלה במטרה לאתר הורים שדיווחו על היעדרות בנם או לזהות את הילד דרך גורמי רווחה וקהילה מקומיים.

חובשי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו לזירה דיווחו על המולה רבה ועל פצועים בדרגות שונות מהרכבים שהתהפכו, אך איש מהנוכחים לא ידע למסור פרטים על זהותו של הילד הולך הרגל. הילד פונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש ושם נקבע מותו, בעוד מאמצי הזיהוי נמשכים.

המשטרה פונה לציבור ומבקשת מכל מי שיודע דבר על זהותו של הילד או על משפחתו ליצור קשר בהקדם עם מוקד 100.