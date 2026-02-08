המשנה ליועמ"שית לבן גביר: "חשש לשיקולים זרים במינויים"

עיכוב ממושך בניגוד לעמדת המקצוע לפי המכתב, המלצת סגל הפיקוד הבכיר לקידום הקצינה הועברה לשר כבר ביולי 2025. למרות פניות חוזרות ונשנות מצד משרד המשפטים החל מאוקטובר 2025, השר נמנע מלהשיב במשך חודשים ארוכים, ורק לאחרונה העלה טענות בנוגע להתנהלותה בדיוני הכנסת. המשנים מבהירים כי מדובר בטענות "מעורפלות ובלתי ברורות" שאינן מהוות עילה לעיכוב המינוי.
"אינך מפכ"ל-על" במכתב מובהר לשר כי עמדות מקצועיות של קצינים בכנסת צריכות להתברר בתוך שרשרת הפיקוד המשטרית, וכי אין לו סמכות "להעניש" קצינים על עבודתם המקצועית שאינה לרוחו. "אתה אינך אמור לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה", נכתב.
המשנים דורשים מהשר לקבל לאלתר החלטה מנומקת בעניין מינוי סנ"צ האוסליך, בהתאם לכללי המשפט המנהלי ולפסיקת בג"ץ, כדי למנוע פגיעה נוספת בזכויותיה ובצביונה הממלכתי של המשטרה.
