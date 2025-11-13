דרמה נוספת היום בפרשה סביב קידומה הצפוי של רב-פקד סבן לדרגת סגן ניצב, כזכור השר בן גביר עיכב את האישור והיועמ"שית שלחה פניות דחופות בנושא. כעת נחשף פרט נוסף

דרמה בוועדה לביטחון לאומי. יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), דורש לקיים דיון דחוף בפרשת רב-פקד רינת סבן, עוזרת ראש אח"ם, ומעלה טענות כבדות משקל בדבר שוחד וניגוד עניינים חריף סביב ייצוגה המשפטי החינמי על ידי התנועה לאיכות השלטון.

על פי הטענות החמורות שהגיש ח"כ קרויזר לוועדה, עולה לכאורה חשד כבד לביצוע עבירות של שוחד וקבלת דבר במרמה, עקב קבלת שירותים משפטיים בחינם על ידי הקצינה. את מרכז הדיון, הציב ח"כ יצחק קרויזר, במכתב הדרישה שהגיש. בו טען שהייצוג המשפטי החינמי שקיבלה רב-פקד סבן מהתנועה לאיכות השלטון הינו עבירה אתית ופלילית.

במכתב נטען: "התנועה לאיכות השלטון מייצגת חינם אין כסף את העוזרת של ראש אח"ם," כותב ח"כ קרויזר, וטוען כי מדובר ב"מתנה אסורה" – במיוחד לאור העובדה שלתנועה "יש אינטרס מובהק במערכת אכיפת החוק" ולרב-פקד סבן "יכולת השפעה, לעיתים מכרעת, על עניינים הקשורים בעתירות של התנועה".

ח"כ קרויזר מביא אסמכתאות משפטיות, לפיהן בג"ץ כבר קבע בעבר כי מימון הוצאות משפטיות מהווה "מתנה אסורה" לעובד ציבור. לאור זאת, הוא טוען באופן מפורש כי המקרה מעלה חשד כבד לשוחד שניתן לכאורה על ידי התנועה לאיכות השלטון לקצינה.

כזכור, הפרשה החלה במחלוקת בין השר בן גביר לבין גורמים בכירים במשטרה סביב קידומה הצפוי של רב-פקד סבן לדרגת סגן ניצב. השר עיכב את האישור והיועמ"שית שלחה פניות דחופות לשר בנושא.

ח"כ קרויזר טען, שמדובר בהתערבות יוצאת דופן: היועמ"שית גלי בהרב-מיארה גילתה, לדבריו, "עניין חריג" בקידום. היא החלה לשלוח לשר מכתבים "מאיימים" בדרישה לקדם את הקצינה מיידית.

עוד נטען כי היועמ"שית איימה לפעול להדחתו של השר אם יעכב את המינוי. במקביל למאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט בשמה של הקצינה, על ידי התנועה לאיכות השלטון ועמותה נוספת, בדרישה לחייב את השר לאשר את הקידום – העתירה שבה ניתן הייצוג המשפטי החינמי, שכעת עומד במרכז החשד הפלילי.

ח"כ קרויזר סיכם את דרישתו לקיים דיון דחוף בשל החשדות הכבדים להתערבות פוליטית פסולה, ניגוד עניינים חריף וחשש לעבירות פליליות של שוחד וקבלת דבר במרמה. בשל כך, יו"ר הועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית) קיבל את הבקשה הדחופה ויקיים בשבוע הבא ביום שלישי דיון דחוף בנושא.