עוד בשורה לישראל: המפלגה הפרו-פלסטינית נמחקה בבחירות ביפן

מפלגת השמאל הפופוליסטית בפרלמנט היפני, 'ריוואה שינסגומי' (Reiwa Shinsengumi) שהתבלטה לאורך השנים האחרונות במתקפות חוזרות ונשנות נגד ישראל, ואף הובילה את תנועת המחאה היפנית נגד המלחמה בעזה, נמחקה לחלוטין מהרפלמנט הלאומי.

התנועה שהוקמה ב-2019, והחזיקה בתשעה מושבים בפרלמנט, נחשבה לסמן קיצוני במיוחד ביחס לישראל. התנועה הובילה את ההפגנות המרכזיות בטוקיו כנגד ישראל במהלך המלחמה ואף קידמה החלטות אנטי-ישראליות, ובנוסף הפעילה לחץ על ראש הממשלה הקודם, לדרדר את רמת היחסים עם ישראל.

כעת, על פי כלל המדגמים והספירות הראשוניות של הקלפיות, לא רק שהתנועה איבדה מכוחה, קיים סיכוי לא מבוטל כי היא נמחקה לגמרי ממעמדה הלאומי. עד כה על פי כלל התחזיות התנועה לא אמורה לצבור אפילו מושב אחד בפרלמנט הלאומי.

בנוסף לגישתה התוקפנית כנגד ישראל, תנועת "Reiwa" קידמה גם התרחקות מהציר המערבי, ושיתוף פעולה מוגבר של יפן עם סין, והתנגדו נחרצות לחיזוק הצבא היפני או הגנה על טיוואן במקרה של פלישה יפנית, עמדות שהפכו לאורך החודשים האחרונים ללא פופולריות גם הן בחברה היפנית.