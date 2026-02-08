איראן מאיצה את המגעים המדיניים מול ממשל טראמפ

טהרן מאותתת על רצינות בקידום המגעים המדיניים מול ממשל טראמפ; בכיר איראני צפוי להגיע במטרה לגשר על הפערים ולהאיץ את המשא ומתן להסרת הסנקציות

בצל דיווחים בסוכנות הידיעות האיראנית "איסנא" (ISNA), נראה כי המאמצים המדיניים בין טהרן לוושינגטון עולים שלב משמעותי. על פי המידע החדש, בכיר איראני צפוי לנחות בימים הקרובים בסולטנות עומאן, צעד שנתפס כניסיון להאיץ את התהליך המדיני ולהניע מחדש את גלגלי המשא ומתן מול ארצות הברית תחת הנהגתו של הנשיא דונלד טראמפ.

הביקור המתוכנן מגיע על רקע סבב שיחות אינטנסיבי שנערך בסוף השבוע האחרון, בו נטלו חלק שליחיו המיוחדים של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. בטהרן מגדירים את הדיונים האחרונים כ"התחלה טובה", אך מדגישים כי המטרה המרכזית נותרה הסרת הסנקציות הכלכליות החונקות.

מנגד, ממשל טראמפ ממשיך להפעיל את אסטרטגיית ה"לחץ המקסימלי", כאשר לצד שולחן הדיונים נצפה באופן חריג גם מפקד סנטקום, איתות ברור לכך שהאופציה הצבאית נותרת רלוונטית אם השיחות ייקלעו למבוי סתום.

עבור איראן, המהלך בעומאן הוא ניסיון לגשש אחר "דיל" מהיר שימנע הסלמה צבאית רחבה, במיוחד לאחר המתיחות הביטחונית הגבוהה בשנה החולפת. המתווכים בעומאן מדווחים על אווירה רצינית, אך הפערים בנושאי העשרת האורניום והפיקוח הבינלאומי עדיין רחבים מאוד.

כעת, כשהבכיר האיראני בדרכו למסקט, השאלה הגדולה היא האם מדובר בפריצת דרך היסטורית שתביא ל"גרנד-דיל", או שמא בתמרון דיפלומטי נוסף להרווחת זמן.