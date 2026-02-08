עמית סגל בגילוי דרמטי: הערתי את נתניהו

במהלך כנס דור הניצחון, חשף עמית סגל כי קיבל פנייה דחופה על הפקרות בגבול הצפון. סגל העביר את המידע ללשכת נתניהו, וטען כי ייתכן שזהו המהלך שהוביל לפינוי היישובים

גילויים חדשים על הימים הגורליים שבתחילת המלחמה: במהלך שיחה בכנס של תנועת המילואימניקים "דור הניצחון", חשף הפרשן הפוליטי עמית סגל אירוע מאחורי הקלעים שייתכן ושינה את פני המערכה בצפון. סגל תיאר כיצד פנייה דחופה שקיבל מהשטח הגיעה ישירות לשולחנו של ראש הממשלה.

"זה היה השבוע הראשון של המלחמה", שחזר סגל בפני הקהל. "קיבלתי שיחת טלפון ממישהו שהיה רשום אצלי תחת השם 'ג'י איי' (הסוואה מתחקיר קודם), זה היה גלעד אך. הוא אמר לי: 'אני נמצא במוצב בקיבוץ דן. אין שום דבר שמפריד בין חיזבאללה לבין תקיפה. אם הוא רוצה, הוא פשוט יורד לפה עכשיו – אני חייב לדבר עם מישהו'".

שלוש דקות וחצי ללשכת רה"מ

סגל, שהבין את חומרת הדיווח מהשטח, החליט לפעול בצינורות לא שגרתיים. "השארתי הודעה ללשכת ראש הממשלה", סיפר. "אמרתי להם: 'אני לא עושה את זה אף פעם, אבל יש פה עניין שלא קשור לעיתונות בכלל. ראש הממשלה צריך לדעת מה קורה שם במוצב'. אני חושב שחלפו שלוש דקות וחצי עד שהייתה שיחת וואטסאפ משולשת".

הדיווח של אך, שתיאר תמונת מצב מדאיגה של הפקרות אפשרית בגבול הצפון בימים שאחרי הטבח בדרום, הכה גלים במהירות בצמרת המדינית-ביטחונית.

"לא יודע אם אתה רוצה את הקרדיט"

סגל פנה לגלעד אך במהלך הכנס ותהה לגבי ההשלכות של אותה שיחה דרמטית: "ניסיתי להבין עד עכשיו אם זה היה אחד הדברים שגרמו בסופו של דבר להחלטה על פינוי יישובי הצפון. אני לא יודע אם אתה רוצה את הקרדיט הזה או לא", אמר סגל בחיוך מריר, כשהוא מתייחס להחלטה השנויה במחלוקת שפינתה עשרות אלפי תושבים מבתיהם למשך חודשים ארוכים.