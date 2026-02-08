אחרי שעורר סערה - ינון מגל מבהיר: זה מה שרציתי להגיד

לאחר הסערה שעוררו דבריו על השירות הצבאי במגזר, מגיש "הפטריוטים" מסביר את הרקע לדברים ותוקף את נפתלי בנט: "לקחו משפט אחד שלי והוציאו סינק"

מגיש הטלוויזיה והרדיו ינון מגל מתייחס היום (ראשון) לסערה שהתעוררה בעקבות דבריו אמש על מסלולי השירות של הציונות הדתית. בתוך הוויכוח הסוער סביב חוק הגיוס, הבהיר מגל כי דבריו נאמרו כחלק מוויכוח פנימי ולא כביקורת על עצם השירות של בני המגזר.

"באופן יוצא דופן יש סערת ינון מגל, וכדאי שנתייחס לדברים", פתח מגל את דבריו. "בתוך הוויכוח שהיה אתמול, אמרתי שאפשר לבקר את הציונות הדתית על כך שהבנות לא מתגייסות אלא הולכות לשירות לאומי, ושישיבות ההסדר עושות פחות חודשים בשירות".

"חבר'ה קדושים שרבים מהם נפלו"

מגל מיהר להבהיר כי הוא תומך נלהב של המוסדות התורניים-לאומיים: "שיהיה ברור: קודם כל אני בעד ישיבות ההסדר, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי גם בעיה עם זה שנשים לא מתגייסות לצה"ל ועושות שירות לאומי, הכל בסדר. אני אפילו בעד שחרדים יעשו ישיבות הסדר. אלו חבר'ה קדושים שתרמו מעצמם במלחמה הזאת, רבים מהם נפלו ונפצעו, ואין לי מילה רעה אחת להגיד עליהם – להפך".

אז מדוע נאמרו הדברים? לדברי מגל, מדובר היה במענה לביקורת המופנית כלפי המגזר החרדי מתוך הציונות הדתית. "בתוך הוויכוח על המגזר, כשיש מי שבא כל הזמן לפלג את הגוש ובא בטענות אל החרדים – אמרתי שאם ככה באים אליהם בטענות, אפשר לבוא באותן טענות גם לציונות הדתית על הדברים האלו. זה הקונטקסט".

מתקפה על בנט וחדשות 12

מגל לא חסך בביקורת מהצד השני של המתרס הפוליטי, והאשים את ראש הממשלה לשעבר ואת כלי התקשורת בניסיון לעשות עליו סיבוב פוליטי: "כמובן שבנט וכל החבורה הזאת מחדשות 12 לקחו סינק אחד והוציאו אותו מהקשר. שיהיה ברור מה נאמר".