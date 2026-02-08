באולפן "הפטריוטים" התפתח ויכוח נוקב סביב סוגיית הגיוס. המגיש ינון מגל יצא להגנת הציבור החרדי תוך שהוא תוקף את הציונות הדתית על מסלולי השירות של הבנות וישיבות ההסדר. הפאנליסט עמיחי אתאלי לא נשאר חייב

הרוחות באולפן "הפטריוטים" סערו אמש (מוצ"ש) סביב סוגיית חוק הגיוס והשוויון בנטל. הדיון, שנועד לעסוק בסירוב החרדי להתגייס, הפך במהרה לקרב האשמות פנים-מגזרי, כאשר המגיש ינון מגל יצא להגנת הציבור החרדי תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה דווקא אל עבר הציונות הדתית. מגל טען כי לאנשי המגזר אין זכות מוסרית להטיף מוסר לחרדים, כל עוד נורמות הגיוס בקרבם אינן מלאות.

במהלך חילופי הדברים, התמקד מגל בשתי נקודות רגישות בחברה הדתית-לאומית: אי-גיוסן של בנות דתיות רבות לצה"ל (ובחירתן בשירות לאומי), ומסלול ישיבות ההסדר המקוצר. "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא", הטיח מגל בנוכחים באולפן, וניסה להשתיק את הביקורת כלפי המגזר החרדי בטענה לחוסר ניקיון כפיים של המבקרים.







צילום: מתוך שידורי ערוץ 14

העיתונאי והפאנליסט עמיחי אתאלי, בן הציונות הדתית, סירב לקבל את ההשוואה וניסה להשיב למגל. הוא חזר והדגיש את המעורבות האישית של משפחתו בנטל הביטחוני כהוכחה ללגיטימיות של עמדתו. "הבת שלי עושה צבא, מותר לדבר?", שאל אתאלי ברצינות, וציין שוב ושוב: "הבת שלי עושה צבא", בניסיון לגדוע את הכללתו של מגל.

אולם מגל לא הרפה והמשיך בקו ההתקפי, כשהוא מרחיב את היריעה גם לשירות הגברים בישיבות ההסדר. הוא טען כי העובדה שתלמידי הסדר משרתים תקופה קצרה יותר מחייל חובה רגיל שומטת את הקרקע תחת הטיעון השוויוני. "וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם, אל תדבר על החרדים", סיכם מגל את עמדתו, בעוד אתאלי נותר דבק בעובדה שבתו משרתת שירות מלא, ולכן זכותו להשמיע ביקורת עומדת בעינה.