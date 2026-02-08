דרמה בשוק הטלוויזיה: זה המשקיע החדש בערוץ 13

ערוץ רשת 13 מודיע כי איש העסקים פטריק דרהי יצטרף לבעלות על החברה. ככל הנראה הוא ירכוש את הערוץ מידי לן בלווטניק

טלטלה בשוק התקשורת בישראל. ערוץ רשת 13 מודיע היום על השקעה משמעותית בחברה מצד איש העסקים פטריק דרהי, בעליו של ערוץ i24News.

ערוץ 13 שנמצא בשנים האחרונות בקשיים אמיתיים ובהפסדים כבדים, מונשם על ידי הבעלים לן בלווטניק, שהודיע לפני כמה חודשים כי יפסיק להשקיע עוד. כעת הוא מקבל את הצעתו של דרהי להצטרפות לקבוצה וככל הנראה גם להשתלטות על הערוץ.

בהודעה מרשת 13 נאמר: "אנו שמחים לצרף משקיעים חדשים למבנה בעלי המניות שלנו ולשתף פעולה עם משפחת דרהי בקידום החזון של רשת 13 ומיצובה לטווח הארוך. מר דרהי הוא יזם ישראלי בעל ראייה ארוכת טווח, עם רקורד מוכח של 35 שנות עשייה בתחומי התקשורת, המדיה, הפרסום, האמנות ועסקי היוקרה ברחבי העולם.

השקעה זו מציבה את רשת 13 בעמדה חזקה להרחבת פעילותה, להשקעה בתוכן איכותי, בחדשנות ובטרנספורמציה דיגיטלית, ולהמשך יצירת ערך עבור הצופים".

לפי פרשנות של דויד ורטהיים בוואלה, דרהי צפוי לאחד את ערוץ i24 עם חדשות 13, ובכך למזג את שני הערוצים.

בוועד העובדים של חדשות 13 כבר מיהרו להודיע כי מדובר בצעד הרסני ופנו ליועצת המשפטית לממשלה כדי שתגן עליהם. בעבר עתר ועד העובדים לבג"צ כדי לבטל את מינויה של המנכ"לית.