לאחר שהמגיש ינון מגל טען ב"הפטריוטים" כי לציונות הדתית אין זכות לבקר את החרדים בגלל מסלולי ההסדר והשירות הלאומי, נפתלי בנט יצא להגנת המגזר בתגובה חריפה במיוחד: "להשוות אותם למשתמטים? מי שמכפיש אותם הוא מזמן לא פטריוט"

דבריו של ינון מגל אמש בתוכנית "הפטריוטים", בהם ערך השוואה בין אי-גיוס החרדים לבין שירות הבנות הדתיות ותלמידי ישיבות ההסדר, עוררו זעם רב במגזר הדתי-לאומי. הבוקר (ראשון), צייץ ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תגובה תקיפה ויוצאת דופן בחריפותה נגד המגיש.

העימות החל באולפן, כאשר מגל ניסה להדוף את הביקורת על המגזר החרדי באמצעות התקפה על הציונות הדתית. "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא", הטיח מגל בפאנליסט עמיחי אתאלי, והוסיף: "וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם - אל תדבר על החרדים".

הדברים הללו הובילו את בנט לשבור שתיקה בנושא ולהגיב ישירות למגל, תוך שהוא מדגיש את הקורבן הכבד ששילם המגזר במלחמה הנוכחית. "של נעליך כשאתה מדבר על לוחמי הציונות הדתית", כתב בנט בזעם. "אלה הרוגי מלכות ששילבו תורה והגנה על המדינה ונפלו על קידוש ה'. להשוות אותם למשתמטים?!"

בנט המשיך וגיבה את דבריו בנתונים כואבים מהחודשים האחרונים, תוך שהוא דוחה על הסף את הניסיון לגמד את תרומת המגזר: "יותר מ-80 תלמידי ישיבות הסדר צדיקים וגיבורים נפלו במלחמה הזאת", ציין בנט, ולא פסח גם על המתקפה של מגל נגד הבנות הדתיות: "גם בנות השירות הלאומי נמצאות בחזית הנתינה בחינוך, בבתי החולים, במערכת הביטחון ובכל מקום".

את דבריו חתם בנט במתקפה אישית נגד מגל, כשהוא מתייחס לשם התוכנית בה נאמרו הדברים: "מי שמעז לשבת באולפן ולהכפיש אותם כדי להכשיר השתמטות ממוסדת - הוא מזמן לא פטריוט".