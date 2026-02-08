אילה חסון ריסקה את ערוץ 14

אילה חסון ממשיכה לבסס את מעמדה ככוח החזק של "כאן 11", כשהיא עוקפת בביטחון את המתחרים ברשת 13 וערוץ 14. וגם: הפטריוטים נחלשים מול "אהבה חדשה"

קרב הרייטינג של מוצאי השבת מציג תמונה מעניינת, במרכזה ההצלחה המתמשכת של אילה חסון בתאגיד. בערב שבו רוב הערוצים נאבקו על תשומת הלב של הצופים לפני המהדורות המרכזיות, חסון הצליחה להביא נתון דו-ספרתי יחסי לרצועת השידור שלה.

ברצועת השעה 19:00, התוכנית "שבע עם אילה חסון" רשמה הישג משמעותי עם 5.2% רייטינג. מדובר בנתון הגבוה ביותר מבין הערוצים המתחרים (למעט קשת 12), כשהיא מותירה מאחור את מוריה וברקו ברשת 13 שקיבלו 3.8%, ואת אראל סג"ל בערוץ 14 שהסתפק ב-2.5% בלבד. במקום הראשון ברצועה זו ניצבת "פגוש את העיתונות" של קשת 12 עם 13.3%.

המהדורות המרכזיות והפריים טיים

בגזרת המהדורות המרכזיות, חדשות 12 מובילה בפער ניכר עם 16.2%. בקרב על המקום השני, חדשות 14 עוקפת את רשת 13 עם 6% לעומת 5.4%, בעוד המהדורה של כאן 11 נחלשת מעט לאחר התוכנית של חסון ומקבלת 4.9%.

בפריים טיים, "המירוץ למיליון" (קשת 12) ממשיכה לשלוט ביד רמה עם 19%. "אהבה חדשה" ברשת 13 מצליחה להתברג במקום השני עם 9.4%, כשהיא עוקפת את "הפטריוטים" בערוץ 14 שרשמו אמש 8%. "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11 סגרה את הרשימה עם 5.9%.

לייט נייט: אברי ושרקי בראש

גם בשעות המאוחרות השליטה של קשת 12 נמשכת: "אברי ושרקי" עם 7%, לעומת "הצינור" ברשת 13 שקיבלה 3.7%. חדשות הלילה בערוץ 14 רשמו 2.4%, ובכאן 11 התוכנית "הורים בטיפול" הסתפקה ב-0.9%.