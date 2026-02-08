המומחה מעריך: "זה הזמן בו ארה"ב תתקוף באיראן"

בזמן שהשיחות בין ארה"ב ואיראן ממשיכות, ד"ר קובי ברדה, מומחה לזירה האמריקנית טוען: " כל השיחות האלה זה כלאם פאדי". עוד הוא הוסיף מתי לדעתו ארה"ב תתקוף באיראן

ד"ר קובי ברדה, מומחה לזירה האמריקנית, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm, לשיחות המתקיימות בין ארה"ב לאיראן, וטען: "אני מעריך שהפעולה שתתבצע לכשהוא (טראמפ) ירגיש שהכוחות שלו מספיק רלוונטים וכשהוא מיצה את המו"מ. נראה פעילות ספירלית, מטוסים יוצאים להפציץ, המונים יוצאים לרוחובות, וחוזר חלילה. זה יקרה כשהוא יהיה מוכן, כל השיחות האלה זה כלאם פאדי".

מוקדם יותר היום שר החוץ האיראני עראקצ'י, טען שוב כי איראן לא תוותר על העשרת האורניום שלה. "למה התעקשנו כל כך על העשרה ואנחנו ממשיכים להתעקש, ואנחנו מוכנים לוותר עליה גם אם תיכפה עלינו מלחמה? כי לאיש אין זכות לומר לנו מה אנחנו צריכים שיהיה לנו ומה לא צריך שיהיה לנו", הוא הסביר. "זה מבוסס על עקרון שלילת הכפייה והשליטה מבחוץ. זו הזכות שלי להעשיר".

עוד הוא טען: "איראן שילמה מחיר כבד מאוד כדי להחזיק תוכנית גרעין למטרות שלום וכדי להחזיק ביכולת העשרה. חלק גדול מהמחיר הזה נבע פשוט מהצורך של המדינה. העשרה במסגרת תוכנית הגרעין היא צורך לאומי. זה נותן מענה לצורכי המדינה בתחומים רבים: חקלאות, בריאות ועוד תחומים רבים אחרים. אפילו ההעשרה עצמה נדרשת לצרכים העתידיים שלנו בדלק גרעיני ובהפעלת כורים גרעיניים".

"אמרו לנו במשך השנים, ועדיין אומרים, שאין לנו זכות להעשיר, שההעשרה צריכה להיות אפס", המשיך עראקצ'י. "למה? כי הם מודאגים. אתם מודאגים? אנחנו מוכנים להסיר את הדאגות, לענות על שאלות, לבנות אמון. אבל לאיש אין זכות לומר לנו: אסור לכם להחזיק בזה רק כי אני רוצה כך".

עוד הוא הוסיף: "ההיערכות הצבאית באזור לא מפחידה אותנו. אנחנו אנשי דיפלומטיה ואנחנו גם אנשי מלחמה. לא במובן שאנחנו מחפשים מלחמה, אלא ערוכים אליה, כדי שאיש לא יעז לצאת למלחמה נגדנו. אנחנו אנשי דיפלומטיה כי אנחנו אנשי היגיון ואם יבחרו בדרך הדיפלומטית - גם אנחנו נלך בה. אם ידברו עם העם האיראני בשפת כבוד - נשיב בשפת כבוד. אם ידברו בשפת כוח - נשיב בשפת כוח".

לסיום הוא חשף: "אנו מתעקשים על זכותנו לתוכנית גרעין גם אם הדבר יוביל למלחמה. ישנן פצצות שלא התפוצצו בכמה מאתרי הגרעין שהותקפו בחודש יוני".