ינון מגל בתגובה ראשונה לסערה נגדו

ינון מגל עונה לביקורת נגדו, בעקבות השוואה שעשה בין גיוס חרדים לשירות בנות דתיות ולוחמי ישיבות הסדר. בדבריו הוא תוקף את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "תועבה"

לאחר שעורר סערה בעקבות דבריו אמש, בהם הוא ערך השוואה בין אי-גיוס החרדים לבין שירות הבנות הדתיות ותלמידי ישיבות ההסדר, מגיש ערוץ 14 ינון מגל, מגיב לדברים.

נזכיר כי ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תקף את מגל בחריפות ואמר לו: "של נעליך כשאתה מדבר על לוחמי הציונות הדתית. אלה הרוגי מלכות ששילבו תורה והגנה על המדינה ונפלו על קידוש ה'. להשוות אותם למשתמטים?!"

עוד המשיך בנט: "יותר מ-80 תלמידי ישיבות הסדר צדיקים וגיבורים נפלו במלחמה הזאת. גם בנות השירות הלאומי נמצאות בחזית הנתינה בחינוך, בבתי החולים, במערכת הביטחון ובכל מקום. מי שמעז לשבת באולפן ולהכפיש אותם כדי להכשיר השתמטות ממוסדת - הוא מזמן לא פטריוט".

בתגובה השיב מגל: "נשמה של אמא. בוא נעשה סקר בציונות הדתית מי מייצג אותה יותר, אתה או אני. כי אני לא צריך להדביק עם דבק אפוקסי כיפה בגודל של שקל מאחורי הראש כדי לייצג כביכול את הציונות הדתית. אני בסה"כ צריך לא לתקוע לה סכין בגב, ולא להקים קואליציות עם שונאי דתיים, מייבשי ההתיישבות ביו"ש, שונאי ישראל וכאלה שקוראים למתיישבים "תתי אדם". מה שנשאר ממך זו שילדה ריקה ממה שהיה פעם מנכל מועצת יש"ע ועכשיו מתפקד כשליח השמאל והקפלניסטים בתידלוק השינאה לחרדים לצורך פירוק הגוש האמוני. תועבה".

נזכיר כי העימות סביב מגל החל באולפן, כאשר הוא ניסה להדוף את הביקורת על המגזר החרדי באמצעות התקפה על הציונות הדתית. "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא", הטיח מגל בפאנליסט עמיחי אתאלי, והוסיף: "וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם - אל תדבר על החרדים".







