ש"ס מול הציונות הדתית בבחירות לראשות הרבנות בב"ש

המאבק על רבנות באר שבע מגיע לשיאו: לצד מועמד ש"ס המבקש לשמר את ההנהגה המשפחתית, בולט מועמדותו של הרב יורם כהן, רב שכונת רמות הנתמך בידי ראש העיר ודמויות רבניות בעיר, במרוץ משולש על התפקיד שנותר פנוי מאז פטירת הרב יהודה דרעי

לאחר ההפסד שספגו המפלגות החרדיות בבחירות לרבנות סביון, שם הובסו מועמדי ש״ס ודגל התורה בפער של שלושה קולות בלבד מול מועמד הציונות הדתית הרב אורי סדן, מוקד תשומת הלב עובר כעת לבחירות לרבנות העיר באר שבע. היום (ראשון), צפויה להתקיים ההצבעה על התפקיד שנותר פנוי מאז פטירתו של רבה של העיר, הגאון רבי יהודה דרעי זצ״ל, לפני כשנה וחצי.

במרכז ההתמודדות ניצב מועמד ש״ס, הגאון הרב אברהם דרעי, בנו של רב העיר המנוח ואחיינו של יו״ר התנועה אריה דרעי. עבור ש״ס מדובר במאבק בעל משמעות ציבורית ופוליטית, הן לשימור ההשפעה בעיר והן לאחר ההפסד האחרון בזירה הרבנית.

מולו מתמודד הגאון הרב יורם כהן, רב שכונת רמות בבאר שבע וראש מוסדות "אמרי יוסף". הרב כהן, יליד העיר, התחנך בישיבת בני עקיבא המקומית ובהמשך למד בישיבת כרם ביבנה, שם גם השלים את לימודי הרבנות.



הוא נהנה מתמיכתו של המקובל הרב פנחס אבוחצירא, הנחשב לאחת הדמויות הרבניות המשפיעות בעיר, וכן מתמיכתו של ראש העיר רוביק דנילוביץ׳. לצד השניים מתמודד גם מועמד דגל התורה, הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, מה שמייצר מערכת בחירות משולשת וצמודה.

לתפקיד רבה של באר שבע יש משקל החורג מגבולות העיר. הרב יהודה דרעי זצ״ל כיהן כחבר מועצת הרבנות הראשית ואף הוזכר כמועמד לתפקיד הראשון לציון. זכייה של בנו עשויה לאפשר את כניסתו למועצת הרבנות הראשית כממלא מקום, ואף להציבו בעמדת פתיחה להתמודדות עתידית על תפקיד הרב הראשי לישראל.