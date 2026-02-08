נגד היעלמות הדבורים: 32 אלף עצים ניטעו כדי להציל את הדבש

דבוראי ישראל מתמודדים בשנים האחרונות עם אתגרים כבדים: בצורת ממושכת שפוגעת בפריחת הגידולים החקלאיים, נזקי מלחמה בגבולות שדורשים שיקום, והתופעה העולמית של היעלמות הדבורים. אחד הגורמים המרכזיים למשבר הוא מחסור בצוף ובאבקת פרחים – מזון חיוני לדבורים – הנובע ממשבר האקלים, עיור הולך וגובר וצמצום שטחים חקלאיים.

כדי לתת מענה למחסור זה, מקיימות קרן קימת לישראל והמועצה להאבקה ודבש פרויקט נטיעות מורחב. המטרה: להגביר את אספקת מקורות הצוף, ולהרחיב את תקופת הפריחה לאביב המאוחר, לקיץ ולסתיו – עונות שבהן הצמחייה הטבעית דלה במיוחד.

32 אלף שתילים צופניים ברחבי הארץ

במסגרת הפרויקט טיפחה קרן קימת לישראל עשרות אלפי שתילי עצים ושיחים צופניים, המיועדים לנטיעה על ידי הדבוראים. בנוסף, קק"ל מקיימת נטיעות כאלה גם בפרויקטים לאומיים נוספים.

"נטיעות צופניות חשובות מאין כמותן"

גיל שצברג, מנכ"ל המועצה להאבקה ודבש, בירך על הפרויקט: "נטיעות צופניות חשובות מאין כמותן ובייחוד בשנת בצורת המחייבת את ענף החקלאות והדבוראות להיערך בהתאם. [...] אני מברך את קק"ל על התגייסותה ארוכת השנים למען דבורת הדבש".

המועצה פועלת באופן רצוף באיתור שטחים מתאימים לנטיעה ברחבי ישראל, במטרה להגביר את אספקת הצוף לדבורת הדבש – המאביקה המרכזית בחקלאות. ללא האבקה זו, החקלאים לא יקבלו יבול, ולכן נדרשת התגייסות רחבה של כלל הגופים בישראל לטובת נטיעות צופניות.

תרומה של 3.5 מיליארד שקל לתל"ג החקלאי

על פי נתוני המועצה להאבקה ודבש, פעילות דבורת הדבש באמצעות האבקת גידולים תורמת כ-3.5 מיליארד שקלים בשנה לתל"ג החקלאי בישראל. בישראל פועלים מאות דבוראים המטפלים בעשרות אלפי כוורות, הפזורות באלפי נקודות מרעה צופני. מתוכן, כ-130,000 כוורות מאביקות גידולים חקלאיים של פירות וירקות.

הפרויקט המשותף ממחיש את החשיבות של שיתוף פעולה בין גופים ציבוריים, חקלאיים וסביבתיים – כדי לשמור על מערכת אקולוגית מאוזנת ועל ביטחון המזון הישראלי.