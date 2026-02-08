לצליל "תמיד אוהב אותי": נייט בוזוליק מפתיע בפוסט ציוני נוסף

בסוף השבוע האחרון העלה השחקן האוסטרלי נייט בוזוליק פוסט תומך בישראל בעמוד האינסטגרם שלו, שבו הוא ממשיך להביע עמדה נחרצת בעד מדינת ישראל ועם ישראל. ברקע הפוסט ניגן השיר "תמיד אוהב אותי" בביצועו של הזמר ששון שאולוב – בחירה לא שגרתית למדי עבור יוצר נוצרי אוונגליסטי.

בוזוליק, המוכר בעיקר מהתפקיד שלו כקול מייקלסון בסדרות "יומני הערפד" ו"המקוריים", כתב:

הנוצרי האנטי-ישראלי הוא רמאי, מזויף ורודף בצע. הם לא מבינים ולא אכפת להם מתוכניותיו, נבואותיו והבטחותיו של אלוהים.

התלמידים היו ציונים (קראו את השאלה האחרונה שהשואלים המוקדמים של ישוע שואלים את המשיח שלהם על הר הזיתים במעשי השליחים א').

נתנאל בוזוליק צילום: אינסטגרם

ישוע הוא ציוני מפני שהוא ימלוך וישלוט כמלך היהודים מירושלים... השלט על הצלב שלו היה במכוון ובמטרה.

אלוהי ישראל הוא מייסד הציונות – ברגע שבחר בעם פיזי שיהיה מחובר לארץ פיזית לנצח. הוא ישלים את מה שהתחיל עם אברהם ועם דוד.

נוצרים מודרניים שהפכו בגאווה לאנטי-ישראלים הצטרפו לכוחות עם השטן עצמו, שכמו אימפריות נופלות רבות שנאו את היהודים פשוט מפני שהם נבחרים.

נחשו מה? אתם יכולים לבחור עכשיו – להיות בעד תוכניתו של אלוהים או נגדה. אבל הסיפור התנ"כי ברור כבדולח – אלוהים בעד ישראל.

נוצרים רבים איבדו את חזונם מפני שהם לא קוראים ולא מבינים את הבטחות ה'. הם דואגים רק לעצמם ולא לממלכת המשיח הבאה...

זכריה י"ב מספק את הראיה הברורה ביותר שהגויים יקומו נגד יהודה וירושלים בימים האחרונים והיהודים יינתן להם הניצחון על הגויים.

לצערי נוצרים הוטעו בקלות.

אני מכיר את התנ"ך שלי ולכן אני יודע בדיוק היכן לעמוד. עשו כמוני.