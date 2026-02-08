עוד תבוסה סרוגה: הרב דרעי נבחר לראשות הרבנות בב"ש

לאחר מאבק משולש וצמוד על הנהגת הרבנות בבירת הדרום, נבחר הרב אברהם דרעי, בנו של הרב המנוח ואחיינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, לתפקיד רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית

עוד תבוסה סרוגה בבחירות לרבנות. בתום הצבעה צמודה בבחירות היום (ראשון) לרבנות העיר באר שבע, נבחר הרב אברהם דרעי לרב העיר וכחבר מועצת הרבנות הראשית כשהוא מקדים את המעומד הסרוג הרב יורם כהן.

צילום: הרב אברהם דרעי (דוברות המשרד לשירותי דת)

ההכרעה התקבלה לאחר מאבק משולש בין הציונות הדתית, ש"ס ודגל התורה. הרב אברהם דרעי, אחיינו של אריה דרעי ובנו של רב העיר המנוח הרב יהודה זצ"ל.

מולו התמודד הרב יורם כהן, רב שכונת רמות וראש מוסדות "אמרי יוסף", יליד באר שבע ובוגר ישיבת בני עקיבא המקומית וישיבת כרם ביבנה, שם השלים את לימודי הרבנות. הרב כהן זכה לתמיכתו של המקובל הרב פנחס אבוחצירא ולגיבויו של ראש העיר רוביק דנילוביץ׳. לצדם התמודד גם הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון ומועמד מטעם דגל התורה, מה שהפך את ההתמודדות למשולשת וצמודה במיוחד.

התפקיד מוביל גם למועצת הרבנות הראשית

לתפקיד רבה של באר שבע יש חשיבות החורגת מגבולות העיר. הרב יהודה דרעי זצ״ל כיהן כחבר מועצת הרבנות הראשית ואף הוזכר בעבר כמועמד לתפקיד הראשון לציון. בחירת בנו לתפקיד עשויה לאפשר את המשך הייצוג במועצת הרבנות הראשית ולהשפיע על המערך הרבני הארצי בשנים הקרובות.

בשבוע שעבר הפסידה ש"ס בבחירות לרבנות סביון, שם נבחר מועמד סרוג - הרב אורי סדן. בבאר שבע הפסיד המועמד הסרוג בקול אחד, למרות שנתמך כאמור על ידי ראש העיר דנילוביץ'.