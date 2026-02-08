בזמן פינוי גבעה והחרמת עדר - מספר עיזים מתו

במהלך פינוי גבעת מקנה אברהם בגוש עציון, ועדר הצאן שלה, מתו שני עיזים, בחוננו טוענים כי העיזים נדחקו בעגלה קטנה, מה שהביא למותם. במנהל האזרחי הגיבו: "העדר הוחזק בהזנחה ובתנאים ירודים"

לפני שבועיים החרים צה"ל עדר של מתיישבים מגבעת מקנה אברהם בגוש עציון. על פי ארגון חוננו במהלך החרמת העדר מתו שתי עיזים.

על פי טענת הארגון במענה שהשיב המנהל האזרחי לדרישת ארגון חוננו להשבת העדר נחשף כי במהלך החרמת העדר מתו שתי עיזים. כעת על פי טענת הארגון מתנה המנהל את שחרור העדר בתנאים מסוימים, בניגוד לדין. עו"ד אבישג שוורץ מחוננו פנתה לבית המשפט הצבאי בדרישה להשבת העדר לבעליו: "המנהל האזרחי נוקט שוב ושוב בפרקטיקה של הצבת תנאי שחרור רכוש שנתפס וזאת ללא כל סמכות"

יום למחרת החרמת העדר פנתה עו"ד אבישג שוורץ מטעם ארגון חוננו לצה"ל בדרישה להשיב את העדר לבעליו. בצה"ל השיבו כי ישחררו את העדר רק בהתאם לתנאים מסוימים. הם הודיעו כי במהלך הובלת העדר מתו שתי עיזים. בתשובתם הדגישו כי: "לא ניתן לשייך את מותן לכשלים כלשהם בהובלה, בין היתר לאור תנאי מזג האוויר והעובדה שמצבן של העיזים עובר להעלאתן לעגלה לא היה ידוע".

הובלת העדר | צילום: ארגון חוננו

בעקבות הודעת צה"ל דרשה עו"ד שוורץ לשחרר באופן מיידי את העדר: "הודעתם על קביעת תנאים לשחרור העיזים התפוסות, וזאת ללא כל סמכות בדין להתנות את השחרור בתנאים אלו ... הנכם מתבקשים להורות על שחרור העיזים באופן מידי, וללא כל תנאי". לאחר שפנייתה לא נענתה פנתה עו"ד שוורץ לבית המשפט הצבאי בדרישה לשחרר באופן מידי את העדר וללא כל תנאי. על פי טענתה העדר הובל בתנאי צפיפות וכי מניעת השחרור היא ללא סמכות.

תגובת מתפ"ש: "בתאריך 27.01 ביצעה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי פעילות אכיפה במרחב ראשיידאת שבחטיבה המרחבית עציון, כנגד רכיבי בינוי בלתי חוקיים שהוקמו במקום. במסגרת הפעילות אותר עדר שהוחזק במקום בתנאים ירודים, ללא האישורים הנדרשים, תוך הזנחה חמורה של בעלי החיים".

"פינוי העדר בוצע על ידי לוכד בעלי חיים מוסמך מטעם משרד החקלאות, ובהתאם לנהלים הווטרינריים, במטרה להעבירו למקום מבטחים ולמנוע המשך פגיעה בבעלי החיים. לאחר העברת העדר, מתו שתי עיזים שככל הנראה סבלו ממצב בריאותי ירוד ומחלות רקע, שנבעו מהתנאים הקשים בהם הוחזק העדר טרם הפינוי".

"יודגש כי פעילות האכיפה בוצעה בהתאם לצו שחתם אלוף פיקוד המרכז, על רקע סיכון ביטחוני ממשי ופעולות אלימות שיצאו מהמרחב".