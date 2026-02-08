שא-נור: העובדים שניתקו את החשמל לפני 20 שנה יחברו אותו מחדש

בסיור בשא-נור של ראש מועצת שומרון יוסי דגן ומנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, ניגשו שני עובדי החברה וסיפרו בדמעות שהם כיבו את החשמל בישוב בגירוש לפני 20 שנה. יוסי דגן הודיע להם מיד: "אתם תדליקו את האור מחדש".

במהלך סיור מקצועי ומיוחד של מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, וראש מועצת שומרון יוסי דגן הצטרפו שני עובדים ותיקים של חברת החשמל, אשר נשאו עמם זיכרון כאוב: הם היו אלו שנאלצו, מתוקף תפקידם, להוריד את השלטר ולנתק את זרם החשמל ליישוב שא-נור בזמן הגירוש לפני כ-20 שנה.

כעת, עם ההחלטה על חידוש ההתיישבות וחיבור היישוב לתשתית חשמל קבועה וממוסדת בחודש מרץ הקרוב, סוכם כי אותם עובדים בדיוק יזכו להרים את השלטר מחדש יחד עם שפיגלר ודגן.

מנכ"ל חברת החשמל: " איפה שיש אור, יש ביטחון"

מאיר שפיגלר מנכ"ל חברת החשמל: "אני מרגיש היום סגירת מעגל אישית ולאומית, עם תחושת בטן טובה וגאוות יחידה גדולה. אנחנו גאים מאוד בעשייה שלנו. איפה שיש אור, יש ביטחון. סגרנו כאן את החשמל לפני 20 שנה, והיום אנחנו מחזירים אותו וממשיכים לבנות את היישוב".

"אני עובד גאה בחברת החשמל, חברת התשתיות הלאומית ששותפה לבניית הארץ. למשפחות שחיכו 20 שנה אני אומר: בקרוב יהיה לכם אור בבית. אני גאה בעובדים שלנו, אלו שפועלים בשטח ביום-יום בכל יהודה ושומרון ונותנים שירות מעולה לתושבים. אנחנו נחזיר לכאן את החיות ואת האור, וכולם יבואו ליהנות מהמקום המדהים הזה. יוסי, כל הכבוד על מה שאתה עושה, אנחנו איתכם ונותנים לכם גב מלא".

יוסי דגן: "ז ו סגירת מעגל שמרעידה את הלב"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "אנחנו עומדים כאן ברגע שקשה להסביר במילים את עוצמת הצדק ההיסטורי שבו. לראות את שני עובדי חברת החשמל היקרים, שבעיניים דומעות נאלצו להוריד כאן את השלטר לפני 20 שנה כחלק מהגירוש הנפשע, עומדים כאן היום ומכינים את התשתיות לחיבור מחדש - זו סגירת מעגל שמרעידה את הלב".

"אני כאן כיהודי, כתושב שא-נור וכראש המועצה, נרגש לראות איך אנחנו מתקנים את העיוות הערכי הזה. הבטחנו שכל עוד אנחנו נושמים נעשה הכל כדי לחזור ולבנות את היישוב הזה מחדש, והיום אנחנו עושים צעד מעשי ודרמטי למימוש ההבטחה הזו".

"יחד עם מאיר שפיגלר והצוות המסור של חברת החשמל, אנחנו מחזירים לא רק את האור הפיזי לבתי המשפחות בשא-נור, אלא את האור לציונות כולה. היכן שיש התיישבות יש ביטחון, והיום אנחנו מחזירים את הביטחון והגאווה לצפון השומרון".

ראש צוות אריאל: " אנחנו מחזירים את האור"

אמיר אליקים ראש צוות אריאל, עובד חברת החשמל: "זו סגירת מעגל. סגרנו פה את החשמל לפני 20 שנה, ואנחנו מחזירים את האור וממשיכים את היישוב מחדש. למשפחות שחיכו 20 שנה אני אומר: בקרוב תהיו פה מחדש ויהיה לכם אור בבית." שי מלניק, עובד חברת החשמל: "אני מרגיש גאה. אני עובד גאה בחברת החשמל, ששותפה לעשייה ולבניית הארץ".

​שלום בוחבוט, עובד חברת החשמל: "אנחנו נחזור לתת פה אור, וכולנו נבוא ונהנה מהמקום המדהים הזה. גאווה, וכל הכבוד יוסי על מה שאתם עושים. אנחנו איתכם, ובטח עם הרוח הגבית שהמנכ"ל נותן לנו לבוא ולתת שירות. בסוף זה העובדים – הם אלה שפועלים בשטח ואנחנו גאים בהם באופן מלא."