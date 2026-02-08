לקראת מחר: משרד הבריאות באזהרה חמורה

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מודיעים כי היום יום ראשון (8.2) בשעות אלה נמדדים בגוש דן, ירושלים, מישור החוף, השפלה הפנימית, יהודה והנגב ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים המעידים על זיהום אוויר גבוה, שמקורו בהסעת אבק.

עוד חזוי כי משעות אחר הצוהריים והערב ישרור זיהום אוויר גבוה ברוב אזורי הארץ. על פי התחזית, מחר חזוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי הארץ.

זיהום האוויר הגבוה נובע מרוחות דרום מערביות, הגורמות להסעת אבק מצפון אפריקה לאזורינו.

לאור זאת, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ממליצים לאוכלוסיות רגישות, בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון, להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

איכות האוויר חזויה להשתפר באיטיות ובהדרגה במהלך יום שלישי (10.2). המשרד ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לצורך על פי נתוני החיזוי והנתונים הנמדדים בתחנות הניטור ברחבי הארץ.