בגיל 80: הלך לעולמו ח"כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף

ח"כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף הלך לעולמו היום (ראשון) בגיל 80. אלאלוף, שכיהן כחבר הכנסת בכנסת העשרים מטעם מפלגת כולנו ושימש יו״ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, היה מהדמויות הבולטות בישראל בתחום הרווחה, צמצום העוני והעשייה החברתית.

יו״ר ש"ס אריה דרעי ספד לו וכתב כי אלאלוף היה "איש של עשייה ולב גדול, שהקדיש את חייו למאבק בעוני ולדאגה לאוכלוסיות המוחלשות", וציין כי על בסיס הדו״ח המקיף שחיבר לצמצום פערים בפריפריה יזמה תנועת ש"ס את הקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני, שאושרה לאחרונה בממשלה ובכנסת. דרעי הוסיף: "משתתף בצער המשפחה ומוקיר תודה על מפעל חייו. יהי זכרו ברוך".

אלאלוף נולד בשנת 1945 בעיר פאס שבמרוקו ועלה לישראל בשנת 1967. הוא למד מדע המדינה באוניברסיטה העברית ושירת בצה"ל בחיל התותחנים. לאורך השנים מילא תפקידים ציבוריים בהסתדרות הציונית, בסוכנות היהודית ובקרן רש״י, ופעל לקידום מיזמים חברתיים וחינוכיים בפריפריה.

בשנת 2011 הוענק לו פרס ישראל על מפעל חיים לתרומה מיוחדת לחברה. בהמשך עמד בראש הוועדה למלחמה בעוני בישראל, שהגישה דו״ח מקיף ובו המלצות לצמצום פערים חברתיים והרחבת מנגנוני הסיוע.

בדצמבר 2014 הצטרף למפלגת כולנו בראשות משה כחלון, שובץ במקום השלישי ברשימה ונבחר לכנסת העשרים. במהלך כהונתו כיו״ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות קידם חקיקה בנושאי בטיחות בענף הבנייה והגברת ההגנה על עובדים. בשנת 2018 הודיע כי לא יתמודד לקדנציה נוספת ופרש מהחיים הפוליטיים.

אלאלוף התגורר בבאר שבע. הוא הותיר אחריו רעיה, ג׳יזל, ובן.



שר הרווחה לשעבר, ח"כ יעקב מרגי ספד לו: "אלי היה שותף אמיתי לדרך, איש ציבור עם לב גדול ומחויבות עמוקה לצדק חברתי. במהלך שנות עבודתנו המשותפות בכנסת, פעלנו יחד בתחומי הרווחה והמאבק בעוני, זכיתי להכיר אדם שפעל במסירות אין־קץ למען החלשים בחברה, ולהקים את הרשות הלאומית למאבק בעוני, שהיתה אחת מההמלצות המרכזיות שלו בדו"ח הוועדה למלחמה בעוני שחיבר."