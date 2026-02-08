קלאסיקו ישראלי בחצי גמר גביע המדינה: ההגרלה המלאה

חצי גמר גביע המדינה: שתי הגדולות של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב יפגשו, בני יהודה והפועל ב"ש יתחרו על המקום השני בגמר

היום (ראשון) הוגרל חצי גמר גביע המדינה בו נקבע ששתי הגדולות של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב יפגשו, בעוד בני יהודה והפועל באר שבע יתחרו על המקום השני בגמר. המשחקים יתקיימו ב-17 ו-ה-18 למרץ.

ארבעת הקבוצות זכו יחד ב-42 גביעי מדינה. מכבי תל אביב, עם 24, הפועל באר שבע עם שמונה, מכבי חיפה עם שישה ובני יהודה עם ארבעה.

לגביע חוקים משלו

בשבוע שעבר בני יהודה ממרכז טבלת הליגה הלאומית הדיחה את בית"ר ירושלים מצמרת ליגת העל. הכתומים שחולמים על חזרה לבמות הגדולות עלו כבר במחצית ל-2:0 אחרי שני שערים שהיממו את איצטדיון טדי.

בית"ר ירושלים עלתה למחצית השנייה בגישה שונה לגמרי ולחצה על כל המגרש. בדקה ה-59 המאמצים נשאו פרי כאשר ג'ונבוסקו קאלו כבש שער שדה נהדר שצימק את התוצאה ל-2-1 והחזיר את התקווה לספסל הירושלמי.

אלא שהמומנטום של בית"ר נעצר בבת אחת בדקה ה-71, כאשר השוער מיגל סילבה ספג כרטיס אדום ישיר והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. למרות החיסרון המספרי, הירושלמים המשיכו לתקוף, אך לא הצליחו להשוות והודחו.

כל המשחקים ברבע הגמר:

מכבי קבילו יפו 5:0 מכבי תל אביב

מכבי חיפה 0:2 מ.ס כפר קאסם

בית"ר ירושלים 2:1 בני יהודה תל אביב

מכבי בני ריינה 3:0 הפועל באר שבע