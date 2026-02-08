אחרי הפרישה: כוכב "אמילי בפריז" יחליף את טונה בצילומים

לפני כשבוע, ביטל טונה את שיתוף הפעולה שלו עם רנואר בעקבות ביקורת על התמסחרות. מי שיחליף אותו בצילומים הוא כנראה לא מה שציפיתם: לוקאס בראבו, כוכב "אמילי בפריז"

לוקאס בראבו, השחקן הצרפתי המוכר כשף גבריאל מסדרת נטפליקס "אמילי בפריז", יככב בקמפיין החדש של מותג האופנה רנואר. הבחירה בו מגיעה בעקבות ביטולו של הראפר טונה (איתי זבולון), שפרש מהפרויקט. הראפר היה אמור להציג קולקציה משותפת לצד הדוגמנית יעל שלביה. בראבו נוחת בישראל כבר היום (ראשון), והצילומים יתקיימו מחר, תוך התמקדות בקולקציית הג'ינסים.

סערה מאחורי הקלעים: למה טונה פרש?

הדרמה התחילה לפני כשבוע, כשטונה החליט לבטל את יום הצילומים שהיה מתוכנן לקמפיין. הפרויקט, שהצית עניין רב בקרב מעריצים, נגנז כולו – והפריטים שכבר הוכנו נותרו במחסנים. מאחורי ההחלטה עומדת, על פי מקורבים, ביקורת חריפה מצד הקהל על "התמסחרות" של האמן.

הסערה פרצה בעקבות קמפיין הקפה הטורקי האחרון של טונה, שהציג נוכחות מסיבית בשלטי חוצות וברשתות החברתיות. תגובות שליליות הציפו את הרשת, עם האשמות ב"התמסחרות" ותהיות על שמירת האותנטיות של הראפר, שתמיד העדיף להתרחק מאור הזרקורים ולהתבטא בעיקר דרך המוזיקה שלו. למרות זאת, גורמים רשמיים בפרויקט טענו כי מדובר ב"אילוצי לוחות זמנים" בלבד, ומדגישים שהקשר עם רנואר לא נותק סופית.

המחליף הכריזמטי: מ"אמילי בפריז" לישראל

בעקבות הביטול, בחרה רנואר בלוקאס בראבו (37) כמחליף ראוי. השחקן, שכבש לבבות בתפקידו כשף רומנטי בסדרה הפופולרית, יוביל את הקמפיין לצד שלביה. זו לא הפעם הראשונה שהוא מגיע לארץ לצילומים: לפני ארבע שנים השתתף בקמפיין הקיץ של נסקפה טייסטרס צ'ויס.

בראבו, שזכה למעמד של כוכב בינלאומי בזכות "אמילי בפריז", מביא איתו קסם צרפתי שמתאים לקולקציית הג'ינסים החדשה. ההחלטה להביא אותו מעידה על ניסיון של המותג לשמור על תנופה, למרות האתגרים מאחורי הקלעים.