מנחל תנינים עד צלמון: איך המים עיצבו חיים ומורשת

מה הקשר בין טחנות קמח לבתי גידול מימיים? הזדמנות לפעילויות משפחתיות בשמורות הטבע - ללמוד על הנדסת מים עתיקה ולשמור על עתיד הנחלים

ב-2 בפברואר מצוין היום העולמי לשמירה על בתי גידול מימיים, בסימן "נלמד מהעבר נחזק את המחר". התאריך מציין את יום השנה לאימוץ אמנת רמסר הבינלאומית משנת 1971, האמנה הוותיקה ביותר לשימור בתי גידול מימיים, שמייצגת שיתוף פעולה עולמי לשמירה על נחלים, אגמים, ביצות ומקווי מים טבעיים.

רשות הטבע והגנים מזמינה במהלך חודש פברואר את הציבור לפעילויות חווייתיות בגנים לאומיים ובשמורות טבע, להיכרות מקרוב עם האתרים שבהם המים עיצבו חיים ושימשו את האדם לאורך מאות שנים.

מה הקשר בין בתי גידול מימיים לטחנות קמח?

באגמים, נחלים, ביצות ובריכות חורף מסתתרים סודות של דורות: מים זורמים ששימשו להכנת מזון, לטחינת קמח, להובלת מים לחקלאות ואף לאגירת מים בעונות החורף. כל אתר כזה הוא עדות חיה לחיבור עתיק בין האדם לטבע – לא רק טבע פראי, אלא גם מורשת תרבותית שמזכירה עד כמה חיינו תלויים במקורות המים.

נחל תנינים צילום: (צילום: שרית פלצי מיארה רשות הטבע והגנים)

ד"ר דרור בן יוסף, ממונה מורשת מחוז צפון ברשות הטבע והגנים: "אתרי המורשת שאנו מגלים בשמורות טבע ובגנים לאומיים הם לא רק ממצאים היסטוריים - הם עדויות לחיים. השימוש במקורות המים לאורך הדורות מספר את סיפורם של אנשים שחיו, עבדו ויצרו קשרים עמוקים עם הנוף והמים שסביבם".

נחל תנינים – מים שעיצבו חיים שלמים

בנחל תנינים המים היו הכוח שפעל כאן במשך דורות, הפעילו טחנות קמח והזינו חקלאות. גם היום נראה הסכר הקדום שמרים את מפלס המים ומניע גלגלי טחנות, ממש כפי שהיה בעבר. בחודש זה מתקיימים סיורים מודרכים בעקבות הנדסת המים העתיקה, שמדגימים אגירת מים מבלי לפגוע במעיינות, לצד משחקים אינטראקטיביים, סולמות וחבלים ופאזל שחושף סודות מורשת ואיזון אקולוגי.

עין אפק: "ללכת על המים"

בעין אפק שביל הביצה מעץ מאפשר "ללכת על המים" ולצפות בביצה מנקודת מבט של עופות מים. טחנת הקמח העתיקה בנחל נעמן – מבנה מבוצר בן שתי קומות עם חותם צלבני ועות'מאני – הוזנה ממי אגם שיצר סכר אדיר, ושימשה גם את צבא נפוליאון ב-1799. בסופי שבוע: סיורים על מערכות מים מסורתיות, פינת "החוקר הצעיר" עם תצפית בג'מוסים, תערוכה על מורשת המים, משחקי ענק ופאזל.

חורבת צלמון צילום: חורבת צלמון (צילום: יעקב שקולניק)

נחל בניאס – טחנת קמח עות'מאנית

במורד מעיינות הבניאס ניצבת טחנת קמח עות'מאנית עתיקה. המים הפעילו גלגלי כפות ואבנים שהפכו חיטה לקמח. סיורים מודרכים בסוף שבוע חושפים ניהול מסורתי של מים, שמירה על איזון אקולוגי, צפייה בגלגלים בפעולה ומשחקים לכל המשפחה.

נחל צלמון תיכון וחורבת צלמון – 14 טחנות קמח

נחל צלמון, אחד המעטים הזורמים כל השנה בגליל התחתון, מציע מסלול קל (עד שעתיים) עם 14 טחנות קמח עתיקות, מעיינות לשכשוך רגליים, חורש ים-תיכוני וחורבת צלמון – עיר מימי בית שני שבוצרה בידי יוסף בן מתיתיהו.

אטי קוריאט אהרון, ממונת קהל וקהילה בשטחים הפתוחים מחוז צפון: "נחל צלמון שופע כיום מים ובריכות, וגדותיו פורחות בסביונים וכלניות צבעוניות. הנחל, הנובע מעיינות רמיאל ועובר דרך בקעת גנוסר שהיא הבקעה הפוריה שהוזכרה בספרי יוסף בן מתתיהו נשפך בסופו של דבר אל הכנרת. המקום משלב טבע עוצר נשימה עם מורשת היסטורית עתיקה".