נאור נרקיס: "ינון מגל מסכים איתי לחלוטין"

המתקפה של ינון מגל ב"הפטריוטים" על מסלולי השירות של הציונות הדתית יצרה קואליציה בלתי אפשרית: בעוד נפתלי בנט הגיב בזעם, הפעיל החברתי ומנהיג מחאת המילואימניקים ("ישראל נאורה"), נאור נרקיס, דווקא בירך על "הודאתו" של מגל בכך שגם הכיפות הסרוגות נהנות מפריווילגיות

סערה שפרצה אמש באולפן "הפטריוטים" מסרבת לדעוך. מה שהחל כניסיון של המגיש ינון מגל להגן על הציבור החרדי בסוגיית הגיוס("אל תדברו על החרדים כשהבנות הדתיות לא עושות צבא"), התפתח למתקפה חזיתית על הציונות הדתית, גרר תגובה חריפה מראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ואף זכה הבוקר (ראשון) לתמיכה מפתיעה מכיוון המחאה החילונית.

הפעיל החברתי ומנהיג "ישראל נאורה", נאור נרקיס, קפץ על ההזדמנות ואימץ את הרטוריקה של מגל כדי לתקוף את כלל ההסדרים הדתיים בצה"ל. "כיף לראות שינון מגל מסכים איתי לחלוטין", כתב נרקיס, "שזה מוזר שדתיים שהבנות שלהם משתמטות משירות צבאי ושליש מהבנים עושים קומבינת הסדר של חצי שירות... מעזים להטיף לחרדים להתגייס".

בעוד עמיחי אתאלי ניסה להגן באולפן על המגזר בטענה ש"הבת שלי עושה צבא", נרקיס ראה בדברי מגל הודאה מפורשת בחוסר השוויון הכללי, וסיכם: "הרי כמו הדתיים, גם החרדים רוצים ומקבלים הקלות בצבא משיקולי דת לא רלוונטיים". כך מצא את עצמו מגל בלב סערה מוזרה – מותקף מימין על ידי בנט בשם הנופלים, ומחובק משמאל על ידי נרקיס בשם המאבק בהדתה.