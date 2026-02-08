{{ calendarTitle }}
הבכיר מתריע: "ככה בדיוק היה שעות לפני התקיפה באיראן"

ברקע הדיווחים על התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, ‏ד"ר אלי דוד, יזם ומוביל דעת קהל עולמי מזכיר: "ככה בדיוק היה כמה שעות לפני התקיפה באיראן"

נחשף: בדרך להסכם – ישראל מציבה 3 תנאים לאיראן צילום: אייל מרגולין/פלאש90

‏ד"ר אלי דוד, יזם ומוביל דעת קהל עולמי, התייחס הבוקר (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל', לפגישה הדחופה שנקבעה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ועל הדיווחים כי השיחות מתקדמות טוב בין ארה"ב לאיראן.

בדבריו הוא אמר: "ארצות הברית ממשיכה להזרים כוחות לאזור באופן חסר תקדים. במקביל, קושנר וויטקוף לא מקיימים משא ומתן, אלא מעבירים לשר החוץ האיראני את הדרישות של הנשיא טראמפ, דרישות שלמעשה אומרות לחמינאי: או שאתה נכנע או שאני תוקף. אנחנו שומעים כל הזמן על 'שיחות טובות',

ואני מזכיר ששמענו את אותן מילים בדיוק כמה שעות לפני פתיחת מבצע עם כלביא".

