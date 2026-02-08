צבי יחזקאלי מודאג: "אם זה נכון, זה לא מצחיק"

הפרשן הבכיר לענייני ערבים והמזרח התיכון, צבי יחזקאלי, מתייחס לדבריו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, ואומר כי בקרוב נדע את כל האמת

יחזקאלי שיתף את דבריו של עראקצ'י על המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן וכתב: "בקרוב נדע אם זה מו''מ אמיתי או משחק. וכמו שאנחנו אומרים, אם זה אמיתי, זה לא מצחיק - ואם זה תרגיל של טראמפ, אז זה גאוני"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, כתב מוקדם יותר: "למה התעקשנו כל כך על העשרה ואנחנו ממשיכים להתעקש, ואנחנו מוכנים לוותר עליה גם אם תיכפה עלינו מלחמה? כי לאיש אין זכות לומר לנו מה אנחנו צריכים שיהיה לנו ומה לא צריך שיהיה לנו. זה מבוסס על עקרון שלילת הכפייה והשליטה מבחוץ. זו הזכות שלי להעשיר"