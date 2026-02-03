הפרשן לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, תוקף בחריפות את המעורבות של הרשות הפלסטינית בשיקום הרצועה ומותח ביקורת על לשכת ראש הממשלה

בעוד שבדרג המדיני מנסים להכחיש או לעדן את מעורבות הרשות הפלסטינית בניהול ענייני רצועת עזה, הפרשן צבי יחזקאלי מפרסם פוסט נוקב ובו הוא מבהיר כי מדובר באותה הגברת בשינוי אדרת. לטענתו, "ועדת עזה", שאמורה לנהל את שיקום הרצועה, אינה אלא כלי נוסף להמשך המאבק בישראל.

"סמל, דגל או תחפושת זה לא העניין", כותב יחזקאלי. "הרשות הפלסטינית היא אותה רשות, והמציאות ברורה לכולם: 'ועדת עזה' מיועדת לבנות מחדש את הרצועה על בסיס הכחשת עצם קיומנו". יחזקאלי מזכיר את אזהרות העבר שלו וקובע כי הכתובת הייתה על הקיר: "כבר מזמן אמרנו כאן: יבוא יום ונחזור להילחם בעזה. חמאס אולי יחליף צורה, אבל שנאת ישראל נשארה ברצועה".

"השראה ממקורות נאציים"

יחזקאלי מפנה את תשומת הלב גם לסמליות שמאחורי הגופים הפלסטיניים, וטוען כי הם מעידים על האידיאולוגיה העומדת בבסיסם. "גם הסמל מדבר", הוא מסביר. "הנשר, סמל שמופיע בעוד משטרים ערביים באזור, שואב השראה ממקורות רומאיים ואף נאציים. כך הודו בעבר, בגילוי לב, גורמים ברשות עצמם".

לדבריו, הניסיונות של משרד ראש הממשלה להכחיש את התהליכים הקורים בשטח אינם משנים את המהות המדאיגה. "זה לא נסתר, זה קורה לנגד עינינו. ההכחשה של משרד רוה"מ לא תעזור למהות הסיפור כאן", הוא מסכם. דבריו של יחזקאלי מגיעים על רקע הדיונים הקדחתניים על "היום שאחרי" והחשש בקרב חוגי ימין כי הרשות הפלסטינית תחזור לשלוט בעזה בגיבוי בינלאומי.