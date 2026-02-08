באיחור של 15 שנה: המכתב של הדסה בן ארי הגיע ליעדו

לפעמים למילים יש זמן משלהן, כך גילתה בסוף השבוע האחרון הדסה בן ארי. בפוסט מרגש שפרסמה, היא מספרת על סגירת מעגל שנמתחה על פני לא פחות מ-15 שנים, והצליחה להפתיע אותה בדיוק ברגע של חולשה.

הכל התחיל ביום שישי האחרון. בן ארי, שהרגישה לדבריה "מרוקנת מכוחות", קיבלה הודעה מחברתה צילי. "לא תאמיני מה הגיע אליי עכשיו, קצת באיחור", כתבה לה החברה וצירפה תמונה של מכתב ישן, כתוב בכתב ידה של הדסה ובעט סגול 0.4.

"תקופה רוחנית קשה"

בן ארי קראה את המילים שכתבה לעצמה ולחברתה לפני שנים, ונדהמה מהדיוק שלהן להיום: "...עברתי תקופה רוחנית קשה והרגשתי איך הכאב אוכל אותי, אבל ברוך השם זה עבר. התחזקתי... מאחלת לך שבוע טוב. שתרווי נחת ושמחה. שתזרימי אלי כוחות...".

הדסה משחזרת כי המכתב נכתב כשצילי הייתה בעיצומם של מסעות חייה, והיא עצמה הייתה אמא צעירה לילדה קטנה. בסוף המכתב הוסיפה אז איחול: "מחכה לראות בשמחתך". היום, 15 שנה לאחר מכן, צילי היא כבר אמא בעצמה לילד שהחל לדבר, והמכתב הגיע בדיוק כשבן ארי הייתה זקוקה לאותם "כוחות" שביקשה אז מחברתה.

המסעות בוחרים אותנו

"וצחקתי. ונעצבתי. ושוב צחקתי", שיתפה בן ארי בתחושותיה. "איך לפעמים המכתב מגיע ליעדו אחרי 15 שנה. איך לפעמים אדם מגיע לייעודו אחרי 15 שנה. אני לא בטוחה האם אנחנו בוחרים את המסעות שלנו בחיים, או שהמסעות בוחרים אותנו".