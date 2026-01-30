הסופרת שיתפה בקושי שבעמידה על הבמה: "לא משנה כמה הרצאות עשיתי, זה לא נהיה קל. רק כשאני פוגשת את הגעגוע שלי אני יכולה לספר על הגיבורים שלנו"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, שעברה בשנה האחרונה שינויים משמעותיים בחייה האישיים לצד עשייה ספרותית ענפה, פרסמה פוסט גלוי לב על ההתמודדות המורכבת עם העמידה מול קהל והדיבור על רגשות חשופים.

"לעמוד על במה ולספר מה אני יודעת על געגוע זה לא נוח", כתבה בן ארי לעוקביה. "ולא משנה כמה הרצאות עשיתי, זה לא נהיה קל. אבל לאט לאט זה מרגיש בבית".

בן ארי, שכתבה בשנים האחרונות סדרת ספרים מצליחה המנציחה את גבורתם של ישראלים, הסבירה כי היכולת שלה לתווך לקהל את סיפורי הגבורה והאובדן של אחרים, נובעת מהחיבור שלה לרגש הפרטי שלה. לדבריה: "רק כשאני פוגשת את הגעגוע שלי – אני יכולה לספר גם מה למדתי מאחרים, מהגיבורים והגיבורות הגדולים שלנו למשל".