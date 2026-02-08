תיעוד: הסוס שנגנב מהחווה בגוש עציון הוחזר לבעלים

תיעוד: יומיים אחרי שנגנבו סוס וסייחה מהחווה הוותיקה בגוש עציון, חוות קשואלה, הם נמצאו והוחזרו לבעלים לאחר שנמצאו בשטחי הרשות הפלסטינית.

יומיים אחרי שנגנבו סוס וסייחה מהחווה הוותיקה בגוש עציון, חוות קשואלה, אמש (מוצאי שבת) הם נמצאו והוחזרו לבעלים לאחר שנמצאו בשטחי הרשות הפלסטינית.

החזרת הסוס והסייחה | צילום: דוברות המשטרה

האירוע התחיל ביום ביום בחמישי לפנות בוקר, אז בחוות קשואלה הסמוכה ליישוב גבעות בגוש עציון דיווח כי כי נגנבו סוס וסייחה. כוחות הביטחון התחילו בחיפושים, מתאם הפעולות של צה"ל מצא בפייסבוק דיווח על שני סוסים באיזור כפר נובא הסמוך לחברון.

בצה"ל פנו למשטרה הפלסטינית, ואמש הם הוחזרו כאמור לרשות הבעלים. חוות קשואלה היא חווה חקלאית ביער הל"ה. היא נמצאת דרומית ליישוב גבעות בגוש עציון.

החווה קרויה על שם לוחם הפלמ"ח יעקב זרחי, שכינויו היה "קשואלה", אשר נועד להיות חלק ממחלקת הל"ה ונפל בקרב הקסטל.

החווה הוקמה בשנת 2012 על ידי המועצה האזורית גוש עציון וקק"ל בתמיכת משרד הביטחון, במטרה למנוע השתלטות של הפלסטינים הגרים בסמוך, ולהגן על היער מכריתה בלתי חוקית של עצים.