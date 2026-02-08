לקראת העלייה לקרקע: מגורשי חומש נטעו עצים ביישוב המתחדש

מספר שבועות לאחר שקיבלו סמל יישוב ולצד ההכנות לעלייה לקרקע בשבועות הקרובים, עלו מגורשי חומש ביחד עם משפחות נוספות שעתידות לחזור להתיישב ביישוב לנטיעות במקום. התושבים נטעו עצי זית בשטח שבו יקום הישוב המתחדש.

נטיעת עצים בחומש | חומש המתחדשת צילום: חומש המתחדשת

בנטיעות השתתפו גם משפחות ישיבת חומש, ובהם ראש הישיבה הרב אלישמע כהן. כעת, לקראת העלייה לקרקע, קוראות משפחות הישוב המתחדש למשפחות נוספות לבוא, להצטרף אליהן ולקחת חלק בחידוש ההתיישבות בצפון השומרון.

שתילת העצים | צילום: חומש המתחדשת

בני גל, מגורש מחומש וממייסדי 'חומש תחילה' שקידמה את השיבה ליישובי צפון השומרון, אומר: "המאבק לחזרה לחומש ומחיקת כתם הגירוש והעקירה הוא חלק ממהלך היסטורי של החזרה של עם ישראל הביתה. החזון שלנו הוא הקמת ישוב פורח, קהילה שחיה חיי תורה וחלוציות. בע"ה נמשיך להכות שורשים בצפון השומרון".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: "החזרה לחומש היא ניצחון הרוח והצדק. נטיעת עצים במקום שנעקר בכוח היא הצהרה ברורה על עתיד ההתיישבות בצפון השומרון. זהו תיקון עמוק של חטא הגירוש והוכחה שכשעם ישראל נאבק על ארצו בעקביות ובאמונה, הוא בסוף גם חוזר אליה ומצמיח בה חיים חדשים".



