לזכרו של זוהר ארגוב: חיים ישראל במחרוזת חדשה

חיים ישראל, מהקולות המובילים במוזיקה היהודית-מזרחית של השנים האחרונות, מוציא מחרוזת חדשה המוקדשת כולה ליצירתו של זוהר ארגוב ז"ל. המחרוזת, ששמה "השירים של זוהר", היא הראשונה בסדרה שמטרתה להפגיש בין עבר להווה ולחבר מחדש את הדור הצעיר למוזיקה שהפכה את הזמר הים-תיכוני לאחד מסמליה הגדולים של התרבות הישראלית.

האיזנו למחרוזת החדשה של חיים ישראל - השירים של זוהר:

מחבר עולמות – גם ב-2026

חיים ישראל, שכבר שנים ארוכות מצליח לגשר בין סגנונות מוזיקליים שונים ובין קהלים מגוונים מכל חלקי החברה הישראלית, לוקח כעת את נכסי צאן הברזל של זוהר ארגוב ומעניק להם פרשנות מוזיקלית עכשווית. בין השירים שזוכים לעיבוד חדשני של דוד ביתן ניתן למצוא את "להיות אדם", "סוד המזלות", "לשכת עבודה" ועוד.

המחרוזת תבוצע לראשונה בסבב הופעות החורף הקרוב של חיים ישראל, שיכלול מופעים בירושלים ובתל אביב.

"סגירת מעגל מרגשת"

חיים ישראל עצמו מתאר את הפרויקט כחוויה אישית ועמוקה:

"זוהר ארגוב ז"ל היה ונותר הדמות שהשפיעה יותר מכל על המוזיקה המזרחית. עבורי, כמי שגדל על השירים האלה, להנגיש אותם לדור הצעיר זו סגירת מעגל מרגשת."

הביצוע החדש נועד לשמור על הרוח המקורית של השירים תוך עדכון סאונד שמתאים לאוזן של היום – צעד שרבים רואים בו המשך טבעי למסורת של העברת מורשת מוזיקלית מדור לדור.