אבו דיס: מחבלים זרקו בקת"ב לעבר הציר והופתעו בידי הכוחות

מחבל זרק בקבוק תבערה לעבר ציר ביטחון באבו דיס, מסתערבי מג״ב שהיו במארב זיהו אותו, ירו לעברו ונטרלו אותו

בליל שבת מחבל זרק בקבוק ציר ביטחון, לעבר מסתערבי מג״ב שהיו במארב זיהו אותו, ירו לעברו ונטרלו אותו. כך הודיעה המשטרה היום (ראשון)

האירוע התרחש כאמור בליל שבת. ביום שישי בלילה, במהלך פעילות מארב של מסתערבי מג״ב ירושלים במרחב הכפר אבו דיס שבגזרת חטיבת עציון, סמוך לקו התפר, זיהו הלוחמים מספר מחבלים אשר יידו בקבוקי תבערה לעבר ציר הביטחון בקו התפר, עליו נעים רכבי מג״ב בשגרה.

הלוחמים פתחו בירי לעבר המחבלים, זוהתה פגיעה ומחבל אחד נוטרל. הלוחמים ניגשו אל המחבל, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה להמשך טיפול רפואי באמצעות הצלב האדום.

מהמשטרה נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול פעילות טרור ולהגנה על ביטחון אזרחי ישראל וכוחות הביטחון הפועלים במרחב קו התפר".