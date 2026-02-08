80 מיליון ש"ח: מג'דל שמס בתביעת ענק נגד חיזבאללה

משפחותיהם של 8 מהילדים שנרצחו באסון במג'דל שמס הגישו תביעת ענק על סך 80 מיליון שקלים נגד חיזבאללה, בדרישה לפיצויים בהתאם לחוק לפיצוי קורבנות טרור

הבוקר (ראשון) הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת ענק על סך 80 מיליון שקלים כנגד ארגון הטרור חיזבאללה בשם קורבנות אסון הילדים במג׳דל שמס. התביעה שהוגשה בשם 8 משפחות שילדיהם נרצחו באסון, תובעות פיצויים עונשיים בהתאם לחוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמא) שעבר בכנסת במהלך המלחמה.

במקביל, מוגשת תביעה נוספת בימים אלה נגד חיזבאללה בשם מעל ל-30 פצועים מהאסון במג׳דל שמס, בסך של 165 מיליון שקלים.

כזכור, בחודש יולי 2024, רקטה ששוגרה על ידי חיזבאללה פגעה במגרש הכדורגל במג׳דל שמס שברמת הגולן. כתוצאה מהפגיעה נהרגו 12 נערות ונערים שהיו במקום, ועוד עשרות נפצעו. בכתב התביעה - שהוגש על ידי עורכי הדין ניצנה דרשן-לייטנר, אברהם משה סגל, מורהף אבו סאלח ואבי גז - צוין כי הרקטה, שהייתה מתוצרת איראנית, נשאה ראש קרב של 53 ק״ג ושוגרה במזיד מהעיירה שבעא ישירות אל מגרש הכדורגל.

"לפני כשנה וחצי חרבו חיי לבלי הכר. התביעה המוגשת כעת נגד חיזבאללה לא תחזיר לנו את הילדים, אבל היא מבקשת לעשות מעט צדק ולקבוע אחריות ברורה לפגיעה מכוונת באזרחים חפים מפשע" אמר ליית׳ אבו סאלח, אביו של פג׳ר בן ה-16 שנרצח במגרש הכדורגל. "אף שאין בכוחה של שום תביעה לרפא את מכאובינו או להשיב את יקירינו, היא נועדה להציב גבול ברור: ירי רקטות לעבר אוכלוסייה אזרחית הוא פשע מזעזע, והאחראים לו חייבים לתת על כך את הדין".

אבו סאלח הוסיף וציין כי "כאבנו הפרטי משתלב בכאב רחב יותר של אזרחי מדינת ישראל כולם. במקביל לפעולתם של כוחות הביטחון בחזית, אנו פועלים גם במישור המשפטי, מתוך תקווה שצעדים אלה יסייעו להרתעה, לצמצום הפגיעה באזרחים בעתיד ולהעברת מסר ברור למבקשי רעתנו״.

עו״ד ניצנה דרשן-לייטנר, המייצגת את התובעים, סיכמה ואמרה כי ״הצדק חייב להיעשות דווקא עכשיו כאשר ארגון הטרור חיזבאללה חבול ומובס. ברשעות שאין דומה לה, הם קטפו באופן מכוון ובמימון איראני, את חייהם של 12 נערים ונערות חפים מפשע. הקרב יימשך בשדה המשפטי כל הדרך להשגת הצדק למען קורבנות הטרור״.