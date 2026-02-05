"הפרה של ההבנות": צה"ל תקף פירים ששימשו לאחסון אמל"ח בלבנון

בצה"ל תקפו פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה באתרים צבאיים של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה, המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה במרחב

שעות אחרי גל התקיפות הנרחב בלבנון, דובר צה"ל אישר כי הכוחות תקפו הערב (חמישי) פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה באתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים ברחבי המדינה.

צפו בתיעוד מהתקיפה:

(צילום: דובר צה"ל)

לפי הודעת הצבא, לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה, המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה במרחב.

"בחודשים האחרונים זוהתה פעילות של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה באתרים שהותקפו. הפעילות מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

התקיפה הנוכחית מגיעה אחרי שלושה ימים של שקט בגבול הצפון. הפעם האחרונה שבה כוחות צה"ל תקפו בלבנון היה ביום שני האחרון, כאשר צה"ל תקף ספר מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום המדינה - זאת במטרה לסכל ניסיונות שיקום והתעצמות של הארגון.

לפי דובר צה"ל, אחת מהתשתיות שהותקפו מוקמה בלב אוכלוסייה אזרחית. בצה״ל ציינו כי מדובר בדוגמה נוספת לפעילות חיזבאללה מתוך נכסים אזרחיים ולשימוש באזרחי לבנון כמגן אנושי. עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, בהם אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור.